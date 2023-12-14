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  4. Bella Thorne aksesuarları için soyundu! Pozları sosyal medyayı salladı

Bella Thorne aksesuarları için soyundu! Pozları sosyal medyayı salladı

14.12.2023 09:59 | Son Güncelleme:
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"Shake It Up" dizisiyle şöhrete kavuşan 24 yaşındaki Bella Thorne sosyal medyanın en çok konuşulan ünlüleri arasında yer alıyor. Thorne bu sefer mücevher markası için üstsüz poz verdi.

ABD'li oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü yıldız o zamandan beri sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip.


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POZLARI TAKILARIN ÖNÜNE GEÇTİ

"Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor" sözleriyle de gündem olan şarkıcı ve oyuncu aynı zamanda da yetişkin film yönetmeni bu sefer takı markası için soyundu.

26 yaşındaki Thorne aksesuarlarını sergilerken göğüslerini elleriyle kapatmaya çalışıyordu.

"Serim, her biri kendi hikayesine sahip küçük kapsül koleksiyonlardan oluşuyor. Mücevher en yaygın aile yadigarlarından biridir ve bir parça devredildiğinde her zaman bir hikayeyle birlikte gelir' diyerek ürünlerini tanıtan güzel isim pozlarıyla adeta koleksiyonunun önüne geçti.

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Bella Thorne sosyal medya Oyuncu yaşında
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