Bella Thorne aksesuarları için soyundu! Pozları sosyal medyayı salladı

ABD'li oyuncu Bella Thorne, cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atmasıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü yıldız o zamandan beri sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesine sahip.
"Libidom oldukça yüksek. Cinsel ilişkiye girmek beni çok mutlu ediyor" sözleriyle de gündem olan şarkıcı ve oyuncu aynı zamanda da yetişkin film yönetmeni bu sefer takı markası için soyundu.
26 yaşındaki Thorne aksesuarlarını sergilerken göğüslerini elleriyle kapatmaya çalışıyordu.
"Serim, her biri kendi hikayesine sahip küçük kapsül koleksiyonlardan oluşuyor. Mücevher en yaygın aile yadigarlarından biridir ve bir parça devredildiğinde her zaman bir hikayeyle birlikte gelir' diyerek ürünlerini tanıtan güzel isim pozlarıyla adeta koleksiyonunun önüne geçti.