Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini kaç yaşında ve nereli?

Berdan Mardini'nin hayatı, eski eşi Fatoş Yelliler'in açıklamasından sonra merak konusu oldu. Mardini Diyarbakır'da dünyaya geldi. Müzikle ilkokulda ilgilenmeye başladı. Mardini üniversiteyi kazanamayınca babasının açtığı tekstil atölyesinde işe girdi bu esnada bağlama kursuna gitti. İşte Berdan Mardini'nin hayatı...

Berdan Mardini kimdir?

5 Kasım 1978 Diyarbakır doğumlu Berdan Mardini 42 yaşındadır. Babası devlet memuru olan Mardini'nin hayatı farklı şehirlerde geçti.

Mardini'nin ailesi aslen Mardinlidir. İlköğretime Diyarbakır'da başlayan Mardini o zamanlarda müzik ile ilgilenmeye başladı. Babası emekli olunca aile İstanbul'a yerleşti.

Liseyi İstanbul'da okuyan Mardini üniversiteyi kazanamayınca babasının açtığı tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. 2 sene boyunca bu atölyede çalışan Mardini bağlama kursuna başladı. Şans eseri, bir eğlence mekanında şarkı söyledi ve böylece müzik dünyasına girdi.

90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yaptı. O zamanlarda eğitim almak isteyen, konservatuar sınavlarına giren Mardini başarılı olamadı.