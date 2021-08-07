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Berdan Mardini kimdir? Berdan Mardini kaç yaşında ve nereli?

07.08.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatoş Yelliler, Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile kısa süreli arkadaşlığı olduğunu söyledi. Bunun ardından Berdan Mardini'nin kim olduğu merak konusu oldu. Berdan Mardini, Fatoş Yelliler ile 2010'da dünyaevine girdi ve ikilinin evliliği geçtiğimiz mart ayında sona erdi. İşte ayrıntılar...

Berdan Mardini'nin hayatı, eski eşi Fatoş Yelliler'in açıklamasından sonra merak konusu oldu. Mardini Diyarbakır'da dünyaya geldi. Müzikle ilkokulda ilgilenmeye başladı. Mardini üniversiteyi kazanamayınca babasının açtığı tekstil atölyesinde işe girdi bu esnada bağlama kursuna gitti. İşte Berdan Mardini'nin hayatı...

Berdan Mardini kimdir?

5 Kasım 1978 Diyarbakır doğumlu Berdan Mardini 42 yaşındadır. Babası devlet memuru olan Mardini'nin hayatı farklı şehirlerde geçti.
Mardini'nin ailesi aslen Mardinlidir. İlköğretime Diyarbakır'da başlayan Mardini o zamanlarda müzik ile ilgilenmeye başladı. Babası emekli olunca aile İstanbul'a yerleşti.
Liseyi İstanbul'da okuyan Mardini üniversiteyi kazanamayınca babasının açtığı tekstil atölyesinde çalışmaya başladı. 2 sene boyunca bu atölyede çalışan Mardini bağlama kursuna başladı. Şans eseri, bir eğlence mekanında şarkı söyledi ve böylece müzik dünyasına girdi.
90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yaptı. O zamanlarda eğitim almak isteyen, konservatuar sınavlarına giren Mardini başarılı olamadı.
Berdan Mardini "Senden Çocuğum Olsun" şarkısıyla çıkış yakaladı. 2010'da Fatoş Mardini ile evlendi. 2021 Mart ayında ikilinin evliliği sona erdi.
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