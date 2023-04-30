Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Galatasaray derbisi sonrası açıkladı: UEFA'ya gidiyoruz!

"UEFA'YA BAŞVURACAĞIZ"

"Süper Lig için UEFA'ya ya da neresi olursa başvuracağız. Bu konu cebimizde, unutmadık! Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil! Bunu bir kez daha gördük! Rakiplerimizin deplasman performansları da ortada. Gerekeni yapacağız."