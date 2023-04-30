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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Galatasaray derbisi sonrası açıkladı: UEFA'ya gidiyoruz!

30.04.2023 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek zirve ile farkı 5'e düşüren Beşiktaş'ta, Asbaşkan Emre Kocadağ'dan maçın ardından çarpıcı açıklamalarda geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederken, puanını 65'e yükseltmeyi başardı ve zirve ile farkı 5 puana kadar düşürmeyi başardı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ çarpıcı açıklamalarda bulunurken, UEFA'ya gideceklerini dile getirdi.

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İŞTE EMRE KOCADAĞ'IN O AÇIKLAMALARI:

"CEVABI SAHADA VERDİK"

"CEVABI SAHADA VERDİK"

"Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere, bizi yarışın dışında görmek isteyenlere, bizim konumumuzu kabul etmek istemeyenlere en güzel cevabı sahada verdik."

"ELİMİZDE BELGE VAR"

"ELİMİZDE BELGE VAR"

"Bu lig adaletli değil! Biz hiçbir zaman 'Elimizde belge var, önce konuşuruz, sonra konuşuruz' yapmadık."

"UEFA'YA BAŞVURACAĞIZ"

"UEFA'YA BAŞVURACAĞIZ"

"Süper Lig için UEFA'ya ya da neresi olursa başvuracağız. Bu konu cebimizde, unutmadık! Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil! Bunu bir kez daha gördük! Rakiplerimizin deplasman performansları da ortada. Gerekeni yapacağız."

"RAKİPLERİMİZE ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"

"RAKİPLERİMİZE ÜSTÜNLÜK SAĞLADIK"

"Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı ikili averajda üstünlük sağladık. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olduğunu, iki rakibini de farklı yenerek gösterdi."

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