Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ Galatasaray derbisi sonrası açıkladı: UEFA'ya gidiyoruz!

Süper Lig'de Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederken, puanını 65'e yükseltmeyi başardı ve zirve ile farkı 5 puana kadar düşürmeyi başardı.
Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ çarpıcı açıklamalarda bulunurken, UEFA'ya gideceklerini dile getirdi.
"Beşiktaş'ı yarışın dışına itmek isteyenlere, bizi yarışın dışında görmek isteyenlere, bizim konumumuzu kabul etmek istemeyenlere en güzel cevabı sahada verdik."
"Bu lig adaletli değil! Biz hiçbir zaman 'Elimizde belge var, önce konuşuruz, sonra konuşuruz' yapmadık."
"Süper Lig için UEFA'ya ya da neresi olursa başvuracağız. Bu konu cebimizde, unutmadık! Ligden çekilen takımların maçlarında 3 puan adil değil! Bunu bir kez daha gördük! Rakiplerimizin deplasman performansları da ortada. Gerekeni yapacağız."
"Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı ikili averajda üstünlük sağladık. Beşiktaş şampiyonluk yarışında olduğunu, iki rakibini de farklı yenerek gösterdi."