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Beşiktaş efsanesi Metin Tekin isyan etti! "Görünce tamamen Fenerbahçeli oldum" dedi, 'Trabzonspor' yorumu olay oldu

18.03.2024 14:35
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Beşiktaş'ın efsane futbolcularından Metin Tekin'in olaylı Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla ilgili yaptığı yorumlar gündem oldu. "Nasıl 2-2 olduğunu gördüm, tamamen Fenerbahçeli oldum" diyen Tekin, olayların başlamasıyla birlikte maçı Fenerbahçe'nin kazanmasını istediğini söyledi. Tekin "Oradaki haksızlığa uğrayan 11 tane çocuğun yenmesini istedim. Trabzonlular kızacak belki ama futbol dışı bir ortam bir gerhinlik yaratılarak 2-2'ye geldi maç. Buna da hakem izin verdi." diye konuştu.

Metin Tekin'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem yarattı. Vole adlı sosyal medya kanalında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş efsanesi Tekin, yaşanan skandal olaylara adeta isyan etti.

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Canlı Skor

Oluşturulan gergin ortamla mücadelenin seyrinin değiştiğini belirten Tekin, söz konusu olayların maçın gidişatını etkilediğini ve böylelikle skorun 2-2'ye geldiğini söyledi.

"Nasıl 2-2 olduğunu gördüm, tamamen Fenerbahçeli oldum" diyen Tekin, dikkat çeken ifadeler kullandı:

"SONUNA KADAR F.BAHÇE KAZANSIN İSTEDİM"

"SONUNA KADAR F.BAHÇE KAZANSIN İSTEDİM"

"Ben Beşiktaşlıyım. Maçın nasıl 2-2 olduğunu görünce tamamen Fenerbahçeli oldum. Ben çünkü spor severim, futbol severim. Onun yenmesini istedim.

Oradaki haksızlığa uğrayan 11 tane çocuğun yenmesini istedim. Ötekileri, Trabzon’un değil. Ben sonuna kadar Fenerbahçe kazansın istedim.

O ortam yaratıldı ya. 2-2'lik skor futbol dışı ortamlarla yaratıldı.

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