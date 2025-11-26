Binanın altında meğer tarih yatıyormuş! Depremle ortaya çıktı

Hatay'da depremde yıkılan binanın 1 metre altından geçen tarihi su kanalı enkazın kaldırılması ve arazide yaşanan göçükle ortaya çıktı. Kent merkezinde bulunan ve yüzeye yakın giden tarihi su kanalı vatandaşlarda merak uyandırdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkım yaşanan bölgelerde enkazın kaldırılmasıyla birlikte tarihi yapılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Depremden önce bina bulunan Kışlasaray Mahallesi, Saray Caddesi üzerindeki arazide enkazın kaldırılması ve arazide yaşanan göçükle ortaya su kanalı çıktı. Yüzeye yaklaşık 1 metre derinlikte bulunan ve depremden önce binanın hemen altından geçen dere vatandaşların ilgisini çekti.
Derenin yüzeye yakınlığıysa bölgede bulunan binaların su kanalının üzerine inşa edilmiş olduğunu ortaya çıkardı. Habibi Neccar Dağı eteklerinden doğduğu ve Asi Nehri'ne döküldüğü düşünülen derenin aktığı su kanalı depremin ardından farklı noktalarda da ortaya çıkmıştı.
Depremden önce arazi üzerinde yer alan iş yeriyle dere arasında 20 santimetrelik mesafe olduğunu dile getiren Muhtar Celal Sarı, "Burada yoldan geçerken kapalı bir alan olduğunu gördüm. Merak edip baktığımda dere akıntısı gibi su menfezi gördük ve çok da hoşumuza gitti. Burada daha önce de bir yapı vardı. Yapının altında dükkanlar ve üstünde konak daireleri vardı.
