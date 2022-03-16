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  4. Bir diziden kaç star çıktı? Koçum Benim'in kadrosunda kimler vardı? Duyanlar şaşırıyor!

Bir diziden kaç star çıktı? Koçum Benim'in kadrosunda kimler vardı? Duyanlar şaşırıyor!

16.03.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koçum Benim dizisi, 2002 yılında ekrana gelen ve döneme damgasını vuran dizilerden biriydi. 2003 yılına dek yayında kalan ve TRT'de ekrana gelen sevilen gençlik dizisinden pek çok yıldız isim çıktı. İşte şimdilerde sık sık ekranlarda gördüğümüz Koçum Benim dizisinin yıldızı parlayan isimleri!

Dizi, yetmişli senelerde çekilen Beyaz Gölge dizisinin yerli versiyonu olarak bilinmekteydi. Öyle ki özgün diziden birebir alıntılar da yoğun biçimde mevcuttu. Tarık Akan başta olmak üzere pek çok değerli ve tanınan isim de kadrodaydı.

KOÇUM BENİM DİZİSİNDEN KAÇ YILDIZ ÇIKTI?

Koçum Benim dizisi 2002 yılında vizyona girmesiyle birlikte, dönemin en sevilen gençlik dizilerinden olmayı başarmıştı. O dönemde diziyi seyretmiş olanlar, yıldızı parlayan pek çok oyuncuyu ilk kez ekranda görmüştü.
İşte Koçum Benim'den çıkan ve şimdilerde ekranlarda sıkça gördüğümüz yıldız isimler!

OZAN GÜVEN (UMUT)

OZAN GÜVEN (UMUT)
Umut karakterini canlandıran Ozan Güven, dizide özel lisenin öğrencilerinden biriydi. O dönem gençliği ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken isim, dizi esnasında 27 yaşında bir delikanlıydı. Sonrasında pek çok dizi ve filmde rol alan isim Muhteşem Yüzyıl, Fi ve Babil dizileriyle adından çokça bahsettirmişti.

BARBAROSLAR'IN YILDIZ İSMİ: ENGİN ALTAN DÜZYATAN (ORÇUN)

BARBAROSLAR'IN YILDIZ İSMİ: ENGİN ALTAN DÜZYATAN (ORÇUN)
Koçum Benim ile yıldızı parlayan isimlerden biri de başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'dı. Düzyatan, şimdilerde Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Dizinin çekilmeye başladığı dönemde ise ünlü isim 23 yaşında bir delikanlıydı.

YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN (EYLÜL)

YASEMİN ERGENE ÖZİLHAN (EYLÜL)
Dizide Eylül karakterini canlandırmış olan Özilhan, dizi başladığı sırada henüz 18 yaşında bile değildi. Sonrasında ise asıl çıkışını Doktorlar dizisindeki Doktor Ela karakteri ile gerçekleştirmişti. Şimdilerde ekranlarda pek yer almayan isim, gözlerden uzak yaşantısına devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
İsmail Hacıoğlu Ozan Güven Yasemin Özilhan
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