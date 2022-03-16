Bir diziden kaç star çıktı? Koçum Benim'in kadrosunda kimler vardı? Duyanlar şaşırıyor!

Dizi, yetmişli senelerde çekilen Beyaz Gölge dizisinin yerli versiyonu olarak bilinmekteydi. Öyle ki özgün diziden birebir alıntılar da yoğun biçimde mevcuttu. Tarık Akan başta olmak üzere pek çok değerli ve tanınan isim de kadrodaydı.

KOÇUM BENİM DİZİSİNDEN KAÇ YILDIZ ÇIKTI?

Koçum Benim dizisi 2002 yılında vizyona girmesiyle birlikte, dönemin en sevilen gençlik dizilerinden olmayı başarmıştı. O dönemde diziyi seyretmiş olanlar, yıldızı parlayan pek çok oyuncuyu ilk kez ekranda görmüştü.

İşte Koçum Benim'den çıkan ve şimdilerde ekranlarda sıkça gördüğümüz yıldız isimler!

OZAN GÜVEN (UMUT) Umut karakterini canlandıran Ozan Güven, dizide özel lisenin öğrencilerinden biriydi. O dönem gençliği ve oyunculuk performansıyla dikkat çeken isim, dizi esnasında 27 yaşında bir delikanlıydı. Sonrasında pek çok dizi ve filmde rol alan isim Muhteşem Yüzyıl, Fi ve Babil dizileriyle adından çokça bahsettirmişti.

BARBAROSLAR'IN YILDIZ İSMİ: ENGİN ALTAN DÜZYATAN (ORÇUN) Koçum Benim ile yıldızı parlayan isimlerden biri de başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'dı. Düzyatan, şimdilerde Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ekranlarda yer almaya devam ediyor. Dizinin çekilmeye başladığı dönemde ise ünlü isim 23 yaşında bir delikanlıydı.