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Bir dönem adı Cem Yılmaz'la anılmıştı! Acun'un vazgeçilmezi Saadet Özşırkıntı'dan cesur pozlar!

20.10.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllardır Survivor ve O Ses Türkiye programlarında sunucu olarak karşımıza çıkan ünlü sunucu Saadet Özşırkıntı, iddialı Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Bir dönem adı Cem Yılmaz'la aşk dedikodularına karışan ünlü sunucu Saat Özşırkıntı, TV8 ekranlarının vazgeçilmez sunucusu olarak yıllardır evlerimize konuk oluyor. Ünlü sunucu, sosyal medya hesabında paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

ACUN ILICALI PROJELERİNİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

1990 yılında dünyaya gelen Saadet Özşırkıntı, aslen Adanalı.
Koç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi'nde eğitim alan Özşırkıntı, bir dönem dil öğrenmek için İngiltere'de yaşadı.
Reklam projeleri sayesinde kameralarla tanışan sunucu, Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekti ve TV8 kadrosuna dahil oldu.
Tv8'de Dünya Listeleri Müzik programını sunarak başlayan güzel, sonrasında Survivor ve O Ses Türkiye gibi programlarda da sunuculuk yaptı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Saadet Özşırkıntı'nın, Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor O Ses Türkiye Cem Yılmaz
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