Bir gören bir daha baktı! On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka... “Ben aslında yokum”

Sosyal medyada oluşturulan güzellik algısının gittikçe gerçeklikten uzaklaşması üzerine yapay zekayla yaratılan karakterler dikkatleri çekiyor. Yapay zekayla oluşturulan Milla Sofia isimli bir model Twitter açıklamasında, “Ben Helsinki Finlandiya'dan 19 yaşında sanal bir kızım. AI tarafından yapıldım. Ben aslında yokum. Aşağıdaki bağlantıdan diğer sosyal medya hesaplarıma göz atın” yazmasına rağmen bir hayli popüler.

FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Sofia’nın yapay zekayla oluşturulduğu kolay bir şekilde anlaşılabilmesine rağmen kullanıcıların ilgisi bir an olsun azalmıyor. Özellikle Milla Sofia’nın Yunanistan tatilinde çekilmiş gibi gösterilen fotoğrafları binlerce beğeni ve yoruma şimdiden ulaştı. Sosyal medyada hesaplarından fotoğrafları 600 binden fazla beğeniye ulaşan Sofia için tepkiler de gecikmedi.