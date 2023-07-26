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    4. Bir gören bir daha baktı! On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka... “Ben aslında yokum”

    Bir gören bir daha baktı! On binlerce takipçisi var ama gerçek çok başka... “Ben aslında yokum”

    26.07.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada yapay zeka tarafından üretilen Milla Sofia isimli bir kadın karakter kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek on binlerce takipçiye ulaşmayı başardı. Twitter ve TikTok’un konuştuğu fenomen Sofia, gerçek olmamasına rağmen hayranlarının beğenisini kazanmayı sürdürüyor.

    Sosyal medyada oluşturulan güzellik algısının gittikçe gerçeklikten uzaklaşması üzerine yapay zekayla yaratılan karakterler dikkatleri çekiyor. Yapay zekayla oluşturulan Milla Sofia isimli bir model Twitter açıklamasında, “Ben Helsinki Finlandiya'dan 19 yaşında sanal bir kızım. AI tarafından yapıldım. Ben aslında yokum. Aşağıdaki bağlantıdan diğer sosyal medya hesaplarıma göz atın” yazmasına rağmen bir hayli popüler.

    FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

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    Sofia’nın yapay zekayla oluşturulduğu kolay bir şekilde anlaşılabilmesine rağmen kullanıcıların ilgisi bir an olsun azalmıyor. Özellikle Milla Sofia’nın Yunanistan tatilinde çekilmiş gibi gösterilen fotoğrafları binlerce beğeni ve yoruma şimdiden ulaştı. Sosyal medyada hesaplarından fotoğrafları 600 binden fazla beğeniye ulaşan Sofia için tepkiler de gecikmedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka

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