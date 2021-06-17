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  4. Birgül Ulusoy kimdir? Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda yer alan Birgül Ulusoy kaç yaşında?

Birgül Ulusoy kimdir? Aşk Mantık İntikam dizisinin kadrosunda yer alan Birgül Ulusoy kaç yaşında?

17.06.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birgül Ulusoy, bugüne kadar birçok başarılı yapımda yer alan bir tiyatro oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu olan 49 yaşındaki tiyatrocu, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan yeni dizi Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alıyor. 18 Haziran Cuma günü izleyici ile buluşan dizide yer alan başarılı sanatçı ilk televizyon deneyimini 1993 yılında “Saygılar Bizden” dizisi ile yaşamıştır. Peki Birgül Ulusoy kimdir?

1995 senesinden beri tiyatro oyunculuğu yapan Birgül Ulusoy; Çılgın Bediş, Yalancı Yarim, Adını Feriha Koydum ve Kırgın Çiçekler gibi pek çok başarılı yapımda rol almıştır. Son olarak ise İncir Ağacı dizisinde Ayfer karakterine hayat vermiştir.

Birgül Ulusoy kimdir?

Birgül Ulusoy, 14 Mayıs 1972 tarihinde Niğde Ulukışla’da doğmuştur.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur. Eğitimin ardından 1993 senesinde televizyon dünyasına merhaba demiştir.
Bugüne kadar Çiçek Taksi, Yalancı Yarim, Çılgın Bediş, Ömre Bedel, Benim İçin Üzülme, Adına Feriha Koydum, O Hayat Benim, Küçük Gelin ve Kırgın Çiçekler gibi birçok projede rol almıştır.
Günümüzde en son Aşk ve Mavi dizisinin ardından, İncir Ağacı isimli dizide rol almış ve Ayfer karakterini canlandırmıştır.
Birgül Ulusoy, bugüne kadar iki kez evlenmiş ve boşanmıştır. Ayaz isminde bir oğlu vardır.
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Anahtar Kelimeler:
Müjdat Gezen
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