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Birsu Demir plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

24.07.2021 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak tatil paylaşımı yapan Birsu Demir kumsalda poz verdi.

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Pembe mini eteği ve büstiyeri ile poz veren Birsu Demir'in bikini izi ise dikkat çekti.
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İşte ünlülerin çocukluk halleri!

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.
Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ

MERYEM UZERLİ
Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...
Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.

KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ
Aşk-ı Memnu başta olmak üzere rol aldığı birçok dizi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Kııvanç Tatlıtuğ.
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Anahtar Kelimeler:
Birsu Demir Instagram
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