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Bizimkiler'in Mine'si Müjgan Ağralı yıllara meydan okuyor! Hâlâ çok güzel

23.12.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran "Bizimkiler" dizisinin başrol oyuncularından Müjgan Ağralı, 14 yıl boyunca ekranda Mine karakterine hayat verdi. Yayınlandığı dönem herkesin ailesinden biri gibi olan dizinin oyuncuları, aradan geçen onlarca yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Ağralı, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

14 yıl boyunca ekrana gelen Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında olan Bizimkiler dizisinin oyuncuları aradan geçen onlarda yıla rağmen hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor.

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1989 yılında ekrana gelmeye başlayan dizide Şevket Başaran karakterine hayat veren Engin Şenkan'ın eşi Mine'ye hayat veren Müjgan Ağralı, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan 72 yaşındaki Müjgan Ağralı, yıllara meydan okuyan güzelliği ile dikkat çekti.

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"RAPÇİ KIYAFETİ GİYİP DANS EDİYORUM"

Tükenmiş sendromu sorusunun sorulması üzerine; Müjgan Ağralı da vaktinin büyük bir kısmını etkinliklere ayırdığını söyleyerek boş vakitlerinde yürüyüş yaptığını evde dans ettiğini söyledi.

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Evde kendine has kombinler yaptığını söyleyen Ağralı, "Rapçi kıyafetleri giyerek evde hem söylüyorum hem oynuyorum. Yaşadığım süreci keyif alarak yaşıyorum. Motivasyonu bozmamak lazım" şeklinde konuştu.

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