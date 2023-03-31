Böyle nikah töreni ne görüldü ne de duyuldu! Daha fazla çocuk doğurmamak için kocasını bakıcıyla evlendirdi

Malezya’daki bir düğün töreni ilginç anlara sahne oldu. Harian Metro’da yer alan habere göre, 26 yaşındaki Sarifha Salmah Tuan Embomg isimli bir kadın kocasının daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini ancak kendisinin daha fazla hamile kalmak istemediğini belirterek tuhaf bir yönteme başvurdu. Embomg kocasına çocuklarının bakımını üstlenen Nur Elyana isimli bakıcıyla evlenmesini teklif etti. Genç kadın ikilinin düğün törenini de kendi elleriyle hazırladı ve düğünde gelinler aynı kıyafeti giyerek poz vermeyi ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATAN GÖRÜNTÜLER

34 yaşındaki Saiful Abdul Satar’ın sağına ve soluna geçerek poz veren gelinlere ait görüntüler TikTok’ta paylaşılınca kısa sürede 789 bin görüntülenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları düğüne yoğun ilgi gösterirken eş Embomg, düğünün kendi fikri olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulundu.

Kocasını bakıcıylarıyla evlenmek için kendisinin ikna ettiğini belirten Embomg, “Elyana 4 yıldır bizim yanımızda çalışıyor. Aslında bizim ilişkimiz işveren ve çalışan gibi değil. Çünkü onu kız kardeşim gibi görüyorum. 7 yaşındaki oğlum da ona çok yakın. Onu kocamın ikinci eşi olarak kabul etmekten çekinmiyorum” dedi.