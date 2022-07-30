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  4. Böyle tur görülmedi! Japon turist Merzifon'dan aldığı eşekle adım adım Türkiye'yi gezdi

Böyle tur görülmedi! Japon turist Merzifon'dan aldığı eşekle adım adım Türkiye'yi gezdi

30.07.2022 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon turist Kotaro Takada, Amasya'nın Merzifon ilçesinden aldığı eşekle çıktığı Türkiye turunu, İzmir'in Torbalı ilçesinde tamamladı. Daha önce de çeşitli ülkeleri gezen 30 yaşındaki Kotaro, Türkiye seyahati için eşekle yolculuğu tercih etti.

Mayıs ayında Merzifon'dan bir eşek satın alan Kotaro Takada, "Sorotsube" ismini verdiği eşeğiyle her gün sabahın ilk ışıklarıyla başladığı yolculuğunda köy yollarından geçerek Kapadokya'nın da aralarında olduğu turistik yerleri ve yaylaları adım adım dolaştı.

"ACELEM YOK"

Kotaro, bazen otellerde bazen de kendisine evini açan ailelerin yanında konakladı.
Seyahati boyunca doğayı keşfedip yürümenin keyfini çıkaran Japon turistin Türkiye turu, eşeğini bırakacağı çiftliğin bulunduğu Torbalı'da sona erdi.

"EŞEKLER DE İNSANLAR GİBİ DUYGUSAL"

"EŞEKLER DE İNSANLAR GİBİ DUYGUSAL"
Kotaro Takada, 5 yıl önce gittiği Fas'ta eşekle seyahat etme fikrinin oluştuğunu, Türkiye'nin böyle bir seyahat için güvenli ülke olduğunu düşündüğünü söyledi.
Ülkeyi dolaşırken kendisini görenlerin farklı tepkiler verdiğini belirten Kotaro, "Beni Afgan ve çoban zannediyorlar. Japon olduğumu söyleyince 'Teknoloji ülkesisiniz, neden eşek?' diye soruyorlar. Japon olduğumu söylediğimde inanmıyorlar. Acelem yok. Yavaş seyahat etmeyi seviyorum. Yürümeyi, eşekleri seviyorum. Eşekler insanlar gibi çok duygusal. Eşeğim olmasa yürümeye devam etmezdim." diye konuştu.
Kotaro, hayvanın başlarda kendisinden iki kez kaçmaya çalıştığını ama sonra alıştığını ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye seyahat seyahat - tatil
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