Bu hafta 10 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (10-17 Aralık 2021)

Keanu Reeves ve Laurence Fishburne'nin başrollerinde oynadığı 1999 yapımı "Matrix" yeniden izleyicinin beğenisine sunulacak. Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi", adil ve sevilen bir kabadayının hikayesini odağına alıyor. Steven Spielberg'in yeni filmi "Batı Yakasının Hikayesi" izleyici ile buluşacak.
VİZYON HAREKETLENDİ
AZAMET
Cengiz Kaplan tarafından yönetilen haftanın bir diğer korku filmi "Azamet"; üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne dönen Kübra'nın, kardeşi Büşra'nın hayatına yeniden müdahil olmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor
BATI YAKANIN HİKÂYESİ
Filmleri büyük gişe başarıları kazanmış Amerikalı sinema yönetmeni Steven Spielberg'in yeni filmi "Batı Yakasının Hikayesi" Türk izleyicisi ile buluşacak. 1957'de sahnelenen aynı adlı müzikalden uyarlanan film, iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor. Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez ve Rita Moreno'nun başrollerinde oynadığı yapımın senaryosunu Tony Kushner kaleme aldı.
BAYRAM ŞEKERİ
Öykü German, Ulaş İnan Torun, Arben Akış, Deniz Oral ve Aslı Bankoğlu'nun oynadığı "Bayram Şekeri" adlı filmin yönetmenliğini Bilal Kalyoncu üstlendi. Dram türündeki yapım, bir çocuğun çevresinde yeniden toparlanmaya çalışan tükenmiş bir ailenin hikayesini konu ediniyor.
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ
Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi", adil ve sevilen bir kabadayının hikayesini odağına alıyor. Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, Murat Akkoyunlu ve Banu Fotocan'ın rol aldığı filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.
EVDEKİLER
Maisie Williams, Sylvester McCoy, Rita Tushingham ve Jake Curran'ın rol aldığı "Evdekiler", korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday. Julius Berg'in yönetmenliğini üstlendiği film; yaşadıkları kasabada yaşlı ve zengin bir çiftin evini soymaya kalkan bir grup arkadaşın, çiftin göründükleri kadar savunmasız olmadıklarını fark etmeleriyle gelişen olayları konu alıyor.
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