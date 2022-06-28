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  4. Bu halinden eser kalmadı! Öykü Çelik karın kaslarıyla şoke etti

Bu halinden eser kalmadı! Öykü Çelik karın kaslarıyla şoke etti

28.06.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimini görenler adeta şoka uğradı. 2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer alan Öykü Çelik, kendini spora adadı. Sosyal medyadan spor sonrası karın kaslarını paylaşan Öykü Çelik'e yorum yağdı.

2019 yılındaki katıldığı Survivor yarışmasında başarılı bir performans gösteren oyuncu Öykü Çelik'in zaman içindeki değişimi adeta şoke etti. Kendini spora adayan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Yaptığı karın kasları ile dikkat çeken güzel oyuncu spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.
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Ünlü oyuncunun ‘Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?’ diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Öykü Çelik
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