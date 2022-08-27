Bu kare 124 yıl önce çekildi! Sosyal medyada yeniden gündeme oturdu: İklim aktivisti Greta Thunberg zaman yolcusu mu?

Sosyal medya kullanıcıları, tarlada madencilik yapan bir kadının asırlık fotoğrafının aslında İsveçli aktivist olduğuna ikna olduktan sonra komplo teorileri de yeniden gündem oldu. 1898 yılında Eric Hegg tarafından çekilen ve Kanada'nın Yukon bölgesinde bir altın madeninde çalışan üç çocuğu gösteren bir fotoğraftaki kızla aktivist Greta Thunberg’in arasındaki benzerlik geçtiğimiz yıllarda dikkatleri çekmişti. Sosyal medya kullanıcılarının bir kez daha gündeme getirdiği benzerlik beraberinde zaman yolcusu söylemlerini de pekiştirdi.

KİM OLDUKLARI BİLİNMİYOR

Şu anda 19 yaşında olan iklim aktivisti Greta Thunberg’in sosyal medya kullanıcıları yaşında dah büyük hareket ettiğini söyleyerek zaman yolcusu teorisini güçlendirdi. Paul Joseph Watson tarafından sosyal medyada paylaşılan grenli siyah beyaz fotoğraf binlerce beğeni ve yorum topladı. Fotoğraftaki üç çocuğun kimliklerine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sosyal medya kullanıcılarının biri “Greta Thunberg 124 yıl öncesinden bir fotoğrafta görünüyor. Bu benim favori komplo teorim. Greta gelecekten gelen bir zaman yolcusu ve bizi kurtaracak” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “klim aktivisti ve çevre kahramanı Greta Thunberg'in aslında gezegenimizi kurtarmak için zamanda yolculuk yapmış bir 'zaman yolculuğu' olduğuna dair teorileri ateşliyor!” yorumunu ekledi.

Fotoğrafın şu anda Seattle'daki Washington Üniversitesi'ne ait olduğu ve 2019'da ortaya çıkarılmasından bu yana büyük ilgi gördüğü bildirildi.