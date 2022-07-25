Bu nasıl pantolon! Kasığına kadar indirdi

Bir dönem dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile aşk yaşayan Julia Fox, farklı tarzıyla dikkat çekiyor.

KASIĞINA KADAR İNDİ!

Kanye West ile ilişkisi sırasında iddialı kıyafetlerle kameralar karşısına geçen Fox, magazin manşetlerini süsleyerek ünlendi.

Julia Fox, Selling Sunset yıldızı Christine Quinn ile birlikte New York sokaklarında boy gösterdi.

Fox yine kıyafeti ile hayranlarını şok etti.

Aktris, bir çift uyumlu siyah bol deri pantolon ile küçük bir siyah bikini üstü giydi.