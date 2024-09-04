MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bu yaz tatile doyamadı! Fahriye Evcen'den oğulları Karan ve Kerem ile plaj pozu

Bu yaz tatile doyamadı! Fahriye Evcen'den oğulları Karan ve Kerem ile plaj pozu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.09.2024 17:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen oyuncu Fahriye Evcen bu yazı bol bol tatil yaparak geçirdi. Son tatilinden paylaşımlar yapan Evcen, oğulları Karan ve Kerem ile plaj pozu verdi.

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun rolünden sonra ekranlarda görünmeyen Fahriye Evcen oğulları Karan ve Kerem ile tatil pozunu Instagram hesabında paylaştı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

OĞULLARIYLA TATİL POZU

38 yaşında olan Fahriye Evcen Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Necla' rolü ile ün kazandı. 

Evcen, Çalıkuşu dizisinde başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le daha sonra sinema filmi Aşk Sana Benzer'de rol almıştı. 

Daha sonra aşk yaşamaya başlayan gözde çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. 

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evcen, 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.

Çift 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı kucağına almanın sevincini yaşadı. 

Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
En Çok Okunan Haberler
Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Sel felaketi sonrası çok sayıda yetkiliyi idam ettirdi

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

Görülmemiş veda! F.Bahçeli taraftarlar yıldız ismin gidişini böyle kutladı

Sisi alınan kararı böyle duyurdu! 'Beraber çalışma kararı aldık'

Sisi alınan kararı böyle duyurdu! 'Beraber çalışma kararı aldık'

Osimhen'in ardından bir fırsat transferi daha!

Osimhen'in ardından bir fırsat transferi daha!

Üfürükçü Mustafa skandalı büyüyor! "Annem göğüslerini açtı..."

Üfürükçü Mustafa skandalı büyüyor! "Annem göğüslerini açtı..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Levi's... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.