Bu yaz tatile doyamadı! Fahriye Evcen'den oğulları Karan ve Kerem ile plaj pozu

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Akça Hatun rolünden sonra ekranlarda görünmeyen Fahriye Evcen oğulları Karan ve Kerem ile tatil pozunu Instagram hesabında paylaştı.
38 yaşında olan Fahriye Evcen Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı 'Necla' rolü ile ün kazandı.
Evcen, Çalıkuşu dizisinde başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le daha sonra sinema filmi Aşk Sana Benzer'de rol almıştı.
Daha sonra aşk yaşamaya başlayan gözde çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evcen, 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.
Çift 2019 yılında ilk oğulları Karan'ı kucağına almanın sevincini yaşadı.