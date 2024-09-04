Bu yaz tatile doyamadı! Fahriye Evcen'den oğulları Karan ve Kerem ile plaj pozu

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Evcen, 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.