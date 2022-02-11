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Buse Varol'dan eşi Alişan'a şarkılı gönderme

11.02.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Varol ile Alişan'ın evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan Alişan'ın ardından Buse Varol'dan imalı gönderme geldi. Buse Varol Instagram hesabından Nilüfer'in bir şarkısını paylaştı.

Buse Varol ve Alişan’ın evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti. Bir süredir boşanma haberleri ile de sık sık gündeme gelen çiftin resmi işlemlere başladığı konuşuluyordu.

NİLÜFER'İN O ŞARKISINI PAYLAŞTI

Türkücü Alişan, 7 ay önce kardeşi Selçuk Tektaş’ı (41) koronavirüs sebebiyle kaybetmişti. Kardeşinin ölümünden sonra yeğenleri Eyşan ve Ceylan’ı bir an olsun yanından ayırmadı.
2018’de evlendiği Buse Varol ise Alişan’ın kendi çocukları Burak ve Eliz’i ihmal ettiğini düşünüyordu. Bu nedenle araları bozuldu. Çift eski günlerine dönmek için kasım ayında baş başa Budapeşte’ye tatile gitti. Ancak Alişan, ne yaptıysa olmadı. Buse Varol’un davranışları da aile içinde gerilimi arttırdı.
Geçtiğimiz gün kızları Eliz 1 yaşına bastı. Alişan sade bir kutlama yapmak isterken Buse Varol beş yıldızlı bir otelde parti düzenledi.
Bu durum aileyi ikiye böldü, ipler kopma noktasına geldi. Alişan, annesi Suzan Tektaş’ın evinde yeğenleri ve yengesi Merve ile küçük bir pasta kesti.
Buse Varol, otel konusunda ısrarcı olduğu için kayınvalidesinin evine davet edilmedi. Alişan’ın ailesinin Buse Varol’un tutumundan son derece rahatsız olduğu ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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