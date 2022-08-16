Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Büyük beden model Abby Bible, pembe bikini üstüyle kalıpları yıktı! Sosyal medyadan yorum yağdı

Büyük beden model Abby Bible, pembe bikini üstüyle kalıpları yıktı! Sosyal medyadan yorum yağdı

16.08.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Abby Bible, sosyal medyada kısa sürede akıma dönüşen ters bikini trendini denedi. Büyük beden model pembe bikini takımıyla yaptığı paylaşımla takipçilerinden tam not aldı. Güzellik kalıplarına meydan okuduğunu dile getiren model, pembe bikini üstünü beyaz bir şort takımıyla tamamladı.

Sosyal medyada kendisini “Özür dilemeyen şişman kız” olarak tanımlayan fenomen Abby Bible, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Florida’dan paylaşım yapan Bible, fazla kiloları nedeniyle bikini giymemesi gerektiğini söyleyenlere sert tepki verdi. Sosyal medyada 428 bin takipçisi bulunan Bible, beyaz şort takımının içine giydiği pembe bikinisiyle poz verdiği anları paylaştı.

“BİKİNİLİ OLMAYI ÇOK İSTERDİM”

Yeşil bir şapka ve çanta ile beyaz sandaletlerini giyerek yazlık görünümünü tamamlayan Bible gönderisine, “Bugün bikinili olmayı çok isterdim” notunu ekledi. Fenomenin yaz tatili yapmayı özlediğini ifade eden paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
Sosyal medya kullanıcıları Bible’nin cesaretinden dolayı fenomen ismi öven yorumlarda birleşti. Güzelliğin sadece belirli kalıplar üzerinden algılanmaması gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcıları fenomen isme “Çok güzelsin” yorumlarıyla destek oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

İlginizi Çekebilir

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

Müziğin ritmine kendisini kaptırdı! Düğün dansı gülümsetti

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Sadece mezarlarını görmek için servet harcadı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.