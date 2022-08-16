Büyük beden model Abby Bible, pembe bikini üstüyle kalıpları yıktı! Sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medyada kendisini “Özür dilemeyen şişman kız” olarak tanımlayan fenomen Abby Bible, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Florida’dan paylaşım yapan Bible, fazla kiloları nedeniyle bikini giymemesi gerektiğini söyleyenlere sert tepki verdi. Sosyal medyada 428 bin takipçisi bulunan Bible, beyaz şort takımının içine giydiği pembe bikinisiyle poz verdiği anları paylaştı.

“BİKİNİLİ OLMAYI ÇOK İSTERDİM”

Yeşil bir şapka ve çanta ile beyaz sandaletlerini giyerek yazlık görünümünü tamamlayan Bible gönderisine, “Bugün bikinili olmayı çok isterdim” notunu ekledi. Fenomenin yaz tatili yapmayı özlediğini ifade eden paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.