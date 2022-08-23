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  4. Büyük beden model, fazla kilolarla dalga geçen erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Büyük beden model, fazla kilolarla dalga geçen erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

23.08.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlar sayesinde kısa sürede ünlenen Steph Oshiri isimli bir kadın, büyük beden kadınların dış görüntüsü nedeniyle eleştirilere maruz kalmasına isyan etti. Büyük beden kadınlarla dalga geçen erkeklerin aslında onlara gizli bir hayranlık duyduğunu dile getiren Oshiri, siyah mayosuyla toplumsal tabulara meydan okudu.

TikToker toplumsal olarak güzellik kalıplarının sıfır beden üzerine kurulduğunu ve zamanla büyük bedenlere karşı bir fobinin oluştuğundan söz etti. Erkeklerin aslında dalga geçmelerine rağmen büyük beden kadınlara karşı büyük bir ilgi duyduğundan söz eden Oshiri, siyah mayosuyla yaptığı paylaşımda, “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz” diyerek meydan okudu.

“BU BİR KAMU HİZMETİ DUYURUSU”

Kanada’nın Ontario şehrinde yaşayan Steph Oshiri, büyük beden kadınlara verdiği moda tüyoları sayesinde popüler oldu. Beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla kadınların kendilerine olan güvenini arttırmayı misyon haline getirdiğini ifade eden Oshiri, “Bu bir kamu hizmeti duyurusu. Büyük beden kadınlarla dalga geçmeyi bırakın. Onlara hayran olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Bu konuda benimle tartışamazsınız. Bu bir gerçek” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyük beden
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