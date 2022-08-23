Büyük beden model, fazla kilolarla dalga geçen erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

TikToker toplumsal olarak güzellik kalıplarının sıfır beden üzerine kurulduğunu ve zamanla büyük bedenlere karşı bir fobinin oluştuğundan söz etti. Erkeklerin aslında dalga geçmelerine rağmen büyük beden kadınlara karşı büyük bir ilgi duyduğundan söz eden Oshiri, siyah mayosuyla yaptığı paylaşımda, “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz” diyerek meydan okudu.