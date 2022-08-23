Büyük beden model, fazla kilolarla dalga geçen erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

TikToker toplumsal olarak güzellik kalıplarının sıfır beden üzerine kurulduğunu ve zamanla büyük bedenlere karşı bir fobinin oluştuğundan söz etti. Erkeklerin aslında dalga geçmelerine rağmen büyük beden kadınlara karşı büyük bir ilgi duyduğundan söz eden Oshiri, siyah mayosuyla yaptığı paylaşımda, “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz” diyerek meydan okudu.
“BU BİR KAMU HİZMETİ DUYURUSU”
Kanada’nın Ontario şehrinde yaşayan Steph Oshiri, büyük beden kadınlara verdiği moda tüyoları sayesinde popüler oldu. Beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla kadınların kendilerine olan güvenini arttırmayı misyon haline getirdiğini ifade eden Oshiri, “Bu bir kamu hizmeti duyurusu. Büyük beden kadınlarla dalga geçmeyi bırakın. Onlara hayran olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Bu konuda benimle tartışamazsınız. Bu bir gerçek” dedi.
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