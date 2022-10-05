Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırıyla yataktan paylaştı! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, Instagram hesabındaki yaklaşık 272 bin takipçisiyle cesur bir pozunu paylaştı. Büyük bedne kadınların sosyal medyadaki temsilcisi konumunda olan Nall, güzellik algısının sıfır beden üzerinden tanımlanmasını eleştirerek sıklıkla beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapıyor. Büyük beden kadınların fazla kilolarını örten kıyafetler tercih etme zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden Nall, iç çamaşırıyla yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Büyük beden fenomenin yatağının üzerine oturarak mor iç çamaşırı takımıyla yaptığı paylaşım takipçilerinden tam not aldı. Nall gönderisine, “Günlük göbek pozitifliği” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.