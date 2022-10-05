Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırıyla yataktan paylaştı! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırıyla yataktan paylaştı! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü

05.10.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden Isabel Nicholls Nall, sosyal medyadan beden pozitifliği ve vücut olumlaması paylaşımları sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Büyük bedne kadınlara özgüven alışmak istediğini dile getiren ve güzellik standartlarını reddeden Nall, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim son olarak yatağının üzerine oturarak mor iç çamaşırı takımıyla verdiği pozla hayranlarını selamladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, Instagram hesabındaki yaklaşık 272 bin takipçisiyle cesur bir pozunu paylaştı. Büyük bedne kadınların sosyal medyadaki temsilcisi konumunda olan Nall, güzellik algısının sıfır beden üzerinden tanımlanmasını eleştirerek sıklıkla beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapıyor. Büyük beden kadınların fazla kilolarını örten kıyafetler tercih etme zorunluluğunun bulunmadığını ifade eden Nall, iç çamaşırıyla yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

1

Büyük beden fenomenin yatağının üzerine oturarak mor iç çamaşırı takımıyla yaptığı paylaşım takipçilerinden tam not aldı. Nall gönderisine, “Günlük göbek pozitifliği” notunu ekledi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaştı. Hayranları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti.

ISABEL NICHOLLS NALL'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Isabel Nicholls Nall
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

SON DAKİKA: Nabızlar yükseliyor! Kim Jong-Un'un başı bu kez dertte! Kıpırdadığı an vuracaklar

SON DAKİKA: Nabızlar yükseliyor! Kim Jong-Un'un başı bu kez dertte! Kıpırdadığı an vuracaklar

10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı! Amacı mide bulandırdı

10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı! Amacı mide bulandırdı

Çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Olay yaratan paylaşım...

Çırılçıplak aynanın karşısına geçti! Olay yaratan paylaşım...

Dünya bu olayı konuşuyor! Canlı canlı timsahlara yem ettiler

Dünya bu olayı konuşuyor! Canlı canlı timsahlara yem ettiler

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.