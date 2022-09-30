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  4. Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı paylaşımıyla eleştirilere meydan okudu

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı paylaşımıyla eleştirilere meydan okudu

30.09.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki büyük beden model Isabel Nicholls Nall genellikle sosyal medyada vücut pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla biliniyor. Güzelliğin tek tip beden ölçüleri üzerinden algılanmaması gerektiğini savunan Nall, beden pozitifliği paylaşımları sayesinde kısa sürede fenomen olmayı başardı. Hayranlarına kendilerini sevmesini öğütleyen Nall son olarak sosyal medyadan iç çamaşırlı bir paylaşım yaparak olumsuz eleştirilere meydan okudu.

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki model Isabel Nicholls Nall, Instagram hesabında 275 bin takipçiye sahip. Beden pozitifliği ve olumlama üzerine paylaşımlar yapan Nall, toplumsal olarak güzelliğin belirli bir beden ölçüsüyle anlatılmaması gerektiğini savunuyor. Beden ölçülerinin sadece sayıdan ibaret olduğunu dile getiren Nall, fazla kiloları nedeniyle kendisini eleştirenlere iç çamaşırlı paylaşımıyla cevap verdi.

BEĞENİ YAĞDI

BÜYÜK BEDEN MODEL

Büyük beden kadınların fazla kilolarını saklamak için bol ve kat kat kıyafetler tercih etmesinin toplumsal bir yanılgı olduğunu dile getiren Nall, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Rengrenk çiçeklerle bezenen mavi transparan iç çamaşırıyla poz veren Nall gönderisine, “Yüzü güzel ruhu daha güzel” notunu ekledi. Nall’in gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

ISABEL NICHOLLS NALL'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram büyük beden
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