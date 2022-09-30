Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı paylaşımıyla eleştirilere meydan okudu

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki model Isabel Nicholls Nall, Instagram hesabında 275 bin takipçiye sahip. Beden pozitifliği ve olumlama üzerine paylaşımlar yapan Nall, toplumsal olarak güzelliğin belirli bir beden ölçüsüyle anlatılmaması gerektiğini savunuyor. Beden ölçülerinin sadece sayıdan ibaret olduğunu dile getiren Nall, fazla kiloları nedeniyle kendisini eleştirenlere iç çamaşırlı paylaşımıyla cevap verdi.

BEĞENİ YAĞDI

Büyük beden kadınların fazla kilolarını saklamak için bol ve kat kat kıyafetler tercih etmesinin toplumsal bir yanılgı olduğunu dile getiren Nall, iç çamaşırlı pozuyla takipçilerinden tam not aldı. Rengrenk çiçeklerle bezenen mavi transparan iç çamaşırıyla poz veren Nall gönderisine, “Yüzü güzel ruhu daha güzel” notunu ekledi. Nall’in gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.