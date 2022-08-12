Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! Eleştirilere meydan okudu

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki model Isabel Nicholls Nall, sosyal medyada beden ölçülerinin sadece sayıdan ibaret olduğunu savunan paylaşımlarına devam ediyor. Toplumsal olarak güzelliğin belirli bir beden ölçüsüyle anlatılmasını reddeden Nall, kendisini fazla kiloları nedeniyle eleştirenlere inat sosyal medyadan iç çamaşırlarıyla çekilen pozlarını paylaştı.