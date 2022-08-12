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  4. Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! Eleştirilere meydan okudu

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! Eleştirilere meydan okudu

12.08.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, sosyal medya hesabından yaptığı beden pozitfliği ve olumluma paylaşımları sayesinde fenomen olmayı başardı. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik algısını reddeden Nall, herkesin aynı beden ölçülerine sahip olması gerekmediğini savunuyor. Hayranlarına “Vücudunuzla barışın” çağrısında bulunan Nall, son olarak pembe iç çamaşırlarıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki model Isabel Nicholls Nall, sosyal medyada beden ölçülerinin sadece sayıdan ibaret olduğunu savunan paylaşımlarına devam ediyor. Toplumsal olarak güzelliğin belirli bir beden ölçüsüyle anlatılmasını reddeden Nall, kendisini fazla kiloları nedeniyle eleştirenlere inat sosyal medyadan iç çamaşırlarıyla çekilen pozlarını paylaştı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medyadan pembe iç çamaşırı takımıyla çekilen pozlarına, “Sevimli tombul yüz ve bel” notunu ekleyen Nall’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada dikkatleri çekti.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Nall’in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nall’i cesaretinden dolayı övdü ve güzelliğini gösteren paylaşımlarına devam etmesi gerektiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Isabel Nicholls Nall
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