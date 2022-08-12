Büyük beden model Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu! Eleştirilere meydan okudu

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki model Isabel Nicholls Nall, sosyal medyada beden ölçülerinin sadece sayıdan ibaret olduğunu savunan paylaşımlarına devam ediyor. Toplumsal olarak güzelliğin belirli bir beden ölçüsüyle anlatılmasını reddeden Nall, kendisini fazla kiloları nedeniyle eleştirenlere inat sosyal medyadan iç çamaşırlarıyla çekilen pozlarını paylaştı.
BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Sosyal medyadan pembe iç çamaşırı takımıyla çekilen pozlarına, “Sevimli tombul yüz ve bel” notunu ekleyen Nall’in gönderisi kısa sürede sosyal medyada dikkatleri çekti.
Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği Nall’in paylaşımı binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nall’i cesaretinden dolayı övdü ve güzelliğini gösteren paylaşımlarına devam etmesi gerektiğini söyledi.
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