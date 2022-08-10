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  4. Büyük beden model Pearl Froud, beden pozitifliği paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu düşünüyordum”

Büyük beden model Pearl Froud, beden pozitifliği paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu düşünüyordum”

10.08.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Surrey kentinde yaşayan büyük beden model Pearl Froud, içinde bulunduğu bedeni sevmenin yollarını anlattığı gönderileri sayesinde fenomen olmayı başardı. Kadınların bedenleri ve dış görünüşleri üzerinden eleştirilmemesi gerektiğini dile getiren 23 yaşındaki Froud, bikinili paylaşımıyla meydan okudu.

23 yaşındaki İngiliz büyük beden model Pearl Froud, içinde bulunduğu bedeni sevmeyi nasıl öğrendiğini ve vücudun kabulü için ipuçlarını paylaştı. Koronavirüs pandemisi sırasında modelliğe yöneldiğini ifade eden Froud, vücut pozitifliği paylaşımlarıyla kadınları güçlendirmeyi misyon edindiğini söyledi. Kendi yolculuğunun zor ve uzun süren bir zaman dilimini kapsadığını ifade eden Froud, son olarak sosyal medya hesabından renkli bikinisiyle pozlar verdi. Froud’un paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı.

“SORUNUM ZİHNİMDEYDİ”

Vücut imajının tamamen fiziksel görüntüye odaklandığının altını çizen Froud, “İğrenç olduğumu düşünüyordum. Aynaya bile bakmak istemiyordum. Sorunum zihnimdeydi. Kendime ve toplumun benimle bu kadar olumsuz ve küfürlü konuşmasına izin vermem büyük bir hataydı” dedi.
İspanya’nın İbiza kentinde yaz tatilini yapan Froud, renkli bikinisinin içinde çekildiği pozunun sonrasında, “Gerçekten nasıl göründüğümü kabul ettim ve bu güven kazanmamı sağladı. Vücudumu sevmeyi öğrendim. Vücudunuza güvenmeyi öğrenirseniz, her şeyde iyi hissedeceksiniz!” diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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