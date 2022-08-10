Büyük beden model Pearl Froud, beden pozitifliği paylaşımıyla sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu düşünüyordum”

23 yaşındaki İngiliz büyük beden model Pearl Froud, içinde bulunduğu bedeni sevmeyi nasıl öğrendiğini ve vücudun kabulü için ipuçlarını paylaştı. Koronavirüs pandemisi sırasında modelliğe yöneldiğini ifade eden Froud, vücut pozitifliği paylaşımlarıyla kadınları güçlendirmeyi misyon edindiğini söyledi. Kendi yolculuğunun zor ve uzun süren bir zaman dilimini kapsadığını ifade eden Froud, son olarak sosyal medya hesabından renkli bikinisiyle pozlar verdi. Froud’un paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplamayı başardı.

“SORUNUM ZİHNİMDEYDİ”

Vücut imajının tamamen fiziksel görüntüye odaklandığının altını çizen Froud, “İğrenç olduğumu düşünüyordum. Aynaya bile bakmak istemiyordum. Sorunum zihnimdeydi. Kendime ve toplumun benimle bu kadar olumsuz ve küfürlü konuşmasına izin vermem büyük bir hataydı” dedi.