Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu! “Gerçekten süründürüyorum"

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nall Instagram hesabında yaklaşık 272 bin kullanıcıya sahip. Büyük beden kadınların fazla kiloları nedeniyle toplumsal olarak önyargılara maruz kaldığını dile getiren Nall, moda endüstrisinde hakim olan kusursuz güzellik algısına meydan okudu. Her kadının güzel olduğunu ve kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunan Nall, herkesin istediği gibi giyme konusunda özgür olduğunu söyledi. Nall, iç çamaşırlarıyla cesur bir paylaşım yaparak güzellik standartlarını adeta yerle bir etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal meyda fenomeni Nall siyah bir iç çamaşırı takımıyla moda çekimine katıldığı anları Instagram hesabından paylaştı. Seksi gönderisine Nall, “Gerçekten süründürüyorum” notunu ekledi.

Sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya fenomenin güzelliğini öven yorumların yanında birçok kullanıcı ise onu cesaretinden dolayı tebrik etti.