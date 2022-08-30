Limanda TCG Köyceğiz gemisine gelenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, gemilerin imkan ve kabiliyetlerinin yanı sıra gezilen kısımlarla ilgili de bilgi verildi.

Muğla 'nın Fethiye , Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik Botları ziyaretçilerini ağırladı.

Büyük Zafer'in 100. Yılı kutlanıyor

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