Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Yozgat, Kırıkkale, Niğde, Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Nevşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Polat ve Başkan Köse ile beraberindekiler vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasından sonra Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan bir konuşma yaptı.

Öğrenci ve askerlerin şiir okumasının ardından, halk oyunları ekipleri folklor gösterisi sundu. Tören, öğrenci ve askerlerin geçişiyle sona erdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Tekbıyıkoğlu, Durmuş ve Saygılı, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Üsteğmen İsmail Kayacı, konuşmasında, Büyük Zafer'in 100. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle sona eren törene, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Mustafa Koç ve Belediye Başkan Vekili Gülsüm Temur, katılımcıların bayramını kutladı.

Atatürk Anıtı'na Valilik, Belediye Başkanlığı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu çelenklerinin koyulduğu törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Teğmen Sinan Şat'ın konuşmasından sonra er Kaan Beşer 30 Ağustos ile ilgili şiir okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu tören, komandoların geçişiyle sona erdi.

Törene, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, öğrenciler, asker ve polisler katıldı.

- Kayseri

Kayseri'de düzenlenen tören, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Çiçek, valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda Çiçek, Taşan ve Büyükkılıç, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

Vali Çiçek, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir onur ve gururla kutladıklarını belirterek, "30 Ağustos zaferimiz sadece Türkiye'de değil kazanıldığı dönemde diğer mazlum ve esaret altındaki milletlere de büyük bir ümit vermiş, onların da kurtuluş savaşlarına zemin hazırlamış. Bugün de dün olduğu gibi bize tekrardan o günleri düşünmek güç ve umut veriyor." diye konuştu.

- Sivas

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şimşek, şeref defterini imzaladı.

Şimşek, Özcan ve Bilgin daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ise Şimşek, Özcan ve Bilgin'in tören aracından vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Konuşmaların yapıldığı, halk oyunları gösterilerinin sunulduğu program, tören geçişi ile sona erdi.

Törene, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu da katıldı.

- Kırşehir

Cacabey Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenkleri koyuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kırşehir Valiliğinde düzenlenen kabul törenine geçildi.

Ardından Cacabey Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Üsteğmen Yunus Turgut bir konuşma yaptı.

Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımının konseri ve şiirler okunmasının ardından halk oyunları gösterisi düzenlendi.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

- Nevşehir

Nevşehir'deki törenler, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, makamında tebrikleri kabul etti.

Daha sonra Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Gençlik ve Spor Müdürlüğü 2 numaralı çim sahada halkın bayramını kutladı.

Şiirlerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı kutlamalarda, öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Programın sonunda iz takip, devriye, narkotik, mayın ve bomba arama köpekleri gösteri yaptı.