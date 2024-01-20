Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Cani sevgili dehşet saçtı! Kız arkadaşı eski sevgilisinin adıyla seslenince öfkeden deliye döndü... Yıllar sonra yeni gelişme yaşandı

    Cani sevgili dehşet saçtı! Kız arkadaşı eski sevgilisinin adıyla seslenince öfkeden deliye döndü... Yıllar sonra yeni gelişme yaşandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 2015 yılında Fidel Lopez isimli bir adam, 31 yaşındaki sevgilisi Maria Nemeth'i korkunç bir şekilde katlederek öldürmüştü. Sevgilisinin cinsel birliktelik yaşadıkları sırada kendisine eski sevgilisinin adıyla seslenmesi üzerine öfkeden deliye dönen Lopez, yıllardır devam eden mahkemenin karar duruşmasında bir tercüman aracılığıyla mağdurun ailesinden özür diledi.

    MYNET-DIŞ HABERLER ABD'nin Florida eyaletinde cinsel birliktelik yaşadığı sırasında sevgilisinin kendisine eski erkek arkadaşının adıyla seslenmesi üzerine cinnet getiren adam dehşet saçtı. 2015 yılında gerçekleşen olayda sinir krizi geçiren adam evi parçaladıktan sonra sevgilisi Nemeth'i karnından bıçaklamıştı. Daha sonrasında ise cani sevgili Lopez, Nemeth'in bağırsaklarını elleriyle çıkartmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri Lopez'i kadının bir kan havuzu içinde yatan çıplak cesedi üzerinde ağlarken buldular. Yıllardır devam eden duruşmada Lopez suçunu itiraf ederek katlettiği sevgilisinin ailesinden özür diledi.

    Kesfet

    İDAM CEZASINDAN KURTULMAK İSTEDİ

    Lopez, ölüm cezasından kaçınmak için yapılan bir anlaşmanın parçası olarak cinayet suçunu kabul etti. Cezasının kesinleşmesinden önce Lopez, bir tercüman aracılığıyla kurbanın ailesinden özür dileyerek, "Bugün sonunda bu durumu itiraf edebildiğim için mutluyum. Yaptığım şeyin bir bedeli olduğunu biliyorum ve bunu ödemeye hazırım. Aldığım hayata karşılık bir hayat. Maria'nın ailesinden af ​​diliyorum." dedi.
    Korkunç geceye dair detayları paylaşan Lopez, "Adımı değiştirdi. Bana eski sevgilisinin adıyla seslendi. Bunu iki kez yaptı. Beni onunla karıştırıyordu. Gerçekten çok sinirlendim" dedi. Lopez, korkunç cinayet nedeniyle şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    cinayet Amerika
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Hafize Gaye Erkan iddiasına Ahmet Hakan’dan sert yanıt!

    Hafize Gaye Erkan iddiasına Ahmet Hakan’dan sert yanıt!

    Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati… Yeni reform yolda

    Erken emeklilik, ikinci emekli maaşı, çalışma saati… Yeni reform yolda

    'Endişeliyim' demişti! 2024 kehanetleri olay oldu

    'Endişeliyim' demişti! 2024 kehanetleri olay oldu

    Yatakta eski sevgilisinin adını söyleyince dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

    Yatakta eski sevgilisinin adını söyleyince dehşet saçmıştı! Yeni gelişme

    Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendi! İntikamı çok konuşuldu

    Karısının iş arkadaşıyla ilişkisi olduğunu öğrendi! İntikamı çok konuşuldu

    Tabutu boş görünce şoke oldular! Öldükten 6 gün sonra dirildi

    Tabutu boş görünce şoke oldular! Öldükten 6 gün sonra dirildi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.