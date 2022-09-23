Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Twitch yayıncısının cezası belli oldu... Bu sefer tamamen kapatıldı

Twitch’te ‘Kimmikka’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sosyal medyada canlı yayında olduğu sırada cinsel ilişkiye girerek büyük bir skandala imza atmıştı. 21 yaşındaki sosyal medya kullanıcısının hareketinin sonrasında 1 hafta hesabına erişimi engellenmişti. 1 haftanın sonunda ise kullanıcının takipçi sayısı 231’den 1.600’e ulaşmıştı. Yaptığı hareketi itiraf eden ve sarhoş olduğunu dile getirerek kontrolünü kaybettiğini ifade eden kadın siteden ömür boyu men edildi.