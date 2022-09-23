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  4. Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Twitch yayıncısının cezası belli oldu... Bu sefer tamamen kapatıldı

Canlı yayında cinsel ilişkiye girmişti! Twitch yayıncısının cezası belli oldu... Bu sefer tamamen kapatıldı

23.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch’te ‘Kimmikka’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sosyal medyada canlı yayın açtığı sırada kameranın arkasında erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girmişti. Canlı yayında kadının yüz ifadelerindeki değişiklikler ve balkondaki camın yansıması durumu ele vermişti. Fenomen ismin cezası belli oldu.

Twitch’te ‘Kimmikka’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın sosyal medyada canlı yayında olduğu sırada cinsel ilişkiye girerek büyük bir skandala imza atmıştı. 21 yaşındaki sosyal medya kullanıcısının hareketinin sonrasında 1 hafta hesabına erişimi engellenmişti. 1 haftanın sonunda ise kullanıcının takipçi sayısı 231’den 1.600’e ulaşmıştı. Yaptığı hareketi itiraf eden ve sarhoş olduğunu dile getirerek kontrolünü kaybettiğini ifade eden kadın siteden ömür boyu men edildi.

“ŞU ANDA KULLANILAMIYOR”

Kimmikka’nın kanalına erişim sağlamak isteyen hayranları, “Twitch'in Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları'nın ihlali nedeniyle bu kanal şu anda kullanılamıyor" şeklinde bir mesajla karşılaştı. Kimmikka sosyal medyada görüntülerin popüler olmasından sonra yayını kaldırdı ancak ceza almaktan kurtulamadı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitch
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