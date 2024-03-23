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Canlı yayında şaşırtan olay... Sinirlenen konuk el hareketi yaptı! Esra Erol özür diledi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 16:30
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Uzun yıllardır gündüz kuşağında ekranlara gelen Esra Erol'da programı her bölümüyle gündem oluyor. Son olarak programa konuk olan bir kadının tartışma esnasında hızını alamayıp el hareketi yapması dikkat çekti. Ünlü sunucu o anların ardından izleyicilerden özür diledi.

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Esra Erol'da programı haftanın her günü büyük bir heyecanla izleniyor.

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CANLI YAYINDA ŞOKE EDEN ANLAR

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol işlediği konular ve yayına aldığı konukları ile sosyal medyada sık sık gündem oluyor.

Programa başvuran 60 yaşındaki Ayşe Teyze, 30 yıllık kuması Nermin'in hasta kocasını kendisini göstermediğinden dert yakınmış, ayrıca resmi nikah için harekete geçtiğini belirtmişti.

Dini nikahlı eşler arasındaki tartışma her yeni bölüm daha da alevlenirken son bölümde Ayşe Teyze yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Tartışma esnasında Ayşe Hanım'ın kendisini tutamayarak kuması Nermin'e el hareketi yapması görenleri şoke etti.

El hareketi sonrası Esra Erol yayını durdururken, izleyicilerden bu durum için özür diledi.

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Esra Erol ele
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