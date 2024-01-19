Cem Yılmaz’dan Türkiye’nin ilk astronotu için esprili paylaşım! Paylaşımı kısa sürede gündem oldu

Son dönemde yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı yapımlarla izleyici karşısına çıkan Cem Yılmaz, yeni performansıyla izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Komedyen son olarak sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'ya başarılar diledi.
43 yaşında tecrübeli savaş pilotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu herkesi heyecanlandırdı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın tarihi uçuşuna bir İsveçli, bir İtalyan ve bir İspanyol astronot da eşlik etti.
Tarihi ana saatler sayarken son anda ertelenmişti. Gezeravcı'nın uzaya gidişi 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece gerçekleşti.
Gezeravcı, sosyal medyada çok konuşuldu. Komedyen Cem Yılmaz da Türkiye'nin ilk astronotu ünvanına sahip olan Alper Gezeravcı paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Cem Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşıma G.O.R.A filmine göndermede bulunarak "İlk Türk astronot Alper Bey'e ve emeği geçen herkese başarılar dilerim. Uzay oldu mu biliyorsun, her zaman" notunu düştü.