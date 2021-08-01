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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

01.08.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

ANTALYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yangının ilk gününden itibaren bölgede bulunan Kurum, Külcüler Mahallesi'ndeki yangında evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Güzelyalı, Saraçlı, Belenobası, Aksaz ve Karaöz mahallelerinde incelemelerde bulunan Kurum, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Vatandaşların içme suyu, elektrik sıkıntısına karşı konteyner ve jeneratör istekleri üzerine Kurum, taleplerin hemen yerine getirilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

Kurum, Manavgat'ta muhtarlar toplantısına da katıldı.

İlçede 5 gündür devam eden yangınlara yoğun şekilde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Manavgat'ta yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da
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Anahtar Kelimeler:
yangın Manavgat

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