Çevrelerindekilere aldırış etmediler! 1 kadınla 1 erkek sokak ortasında tekme tokat kavgaya tutuştu: Kimseye ayıramadı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hong Kong bölgesinde bir kadın ve bir erkek arasında yaşanan kavgaya ait görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde tarafların birbirlerini tekme ve yumruklarla darp ettikleri görüldü.

KİMSE AYIRMAYA CESARET EDEMEDİ

Görüntüler kendisine doğru yürümeye başlayan bir adama yumruk atan kadınla başladı. Adam düştüğü yerden kalktıktan sonra bu kez kadına yumruk attı. Ardından ikili birbirlerini yere düşürmek için amansız bir mücadeleye tutuştu.

Hong Kong'un merkezindeki Lan Kwai Fong'da gerçekleşen kavgada ikiliyi kimsenin ayırmaması ise dikkatlerden kaçmadı.