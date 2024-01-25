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  4. Ceyda Düvenci ile boşanıp doğaya kaçmıştı! Bülent Şakrak'tan aşk yanıtı

Ceyda Düvenci ile boşanıp doğaya kaçmıştı! Bülent Şakrak'tan aşk yanıtı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.01.2024 08:32 | Son Güncelleme:
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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran Bülent Şakrak katıldığı programda aşka dair düşüncelerini paylaştı. Şakrak boşanma sonrası "Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde" demişti.

2015'te nikâh masasına oturan ve Ali adında bir çocukları bulunan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak bir süre çift terapisine de gittikten sonra boşanma kararı aldı.

İkili, 10 Temmuz'da ise 8 yıllık evliliklerini İzmir - Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.


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DOĞAYA KAÇMIŞTI

Şakrak, "Her şey yolunda. Ölüm var, doğum var, boşanma var... Hayatın içinde hepsi var. Çocuklar iyi, Ceyda iyi, biz iyiyiz. Herkesin keyfi yerinde" demişti.

Sibel Arna'nın konuğu olan Bülent Şakrak aşka dair düşünceleri sorulunca şu sözleri söyledi:

"Aşk olmadan olmaz çünkü sabah uyandığında gördüğün börtü böcek, yani doğan güneşin açan çiçeğin öten tavuğun ne bileyim yani hepsinin varlığına bir hissiyatın varsa neler oluyor diye etrafına bakabiliyorsan zaten aşk var demektir yani aşksız olmaz. Hak insanı insana yarattı."

Sibel Arna ise oyuncuya "Biraz duvarını ördün mü yoksa açık mısın?" diye sorunca Şakrak "Ya duvar örmek gibi bir hayret yok bununla ilgili bir şey düşünmüyorum. İlk hareketim zaten kendime dönük ormanın içinde bir hayat kurdum kendime" dedi.

Şakrak "Duvar örmüş değilim ama bunu düşünmedim" diyerek hislerini anlattı. Oyuncu aynı zamanda Fenerbahçe'de bir cafe açtığını da sözlerine ekledi.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci
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