Ceyda Düvenci ile boşanıp doğaya kaçmıştı! Bülent Şakrak'tan aşk yanıtı

Sibel Arna'nın konuğu olan Bülent Şakrak aşka dair düşünceleri sorulunca şu sözleri söyledi:

"Aşk olmadan olmaz çünkü sabah uyandığında gördüğün börtü böcek, yani doğan güneşin açan çiçeğin öten tavuğun ne bileyim yani hepsinin varlığına bir hissiyatın varsa neler oluyor diye etrafına bakabiliyorsan zaten aşk var demektir yani aşksız olmaz. Hak insanı insana yarattı."

