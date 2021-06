Çılgın ikili Kourtney Kardashian ile Travis Barker hakkında bomba iddia!

42 yaşındaki Kourtney Kardashian ile 45 yaşındaki Travis Baker, ilişkilerini herkesin gözü önünde yaşamaya devam ediyor. Yaptıkları çılgınlıklarla gündemden düşmeyen çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kourtney Kardashian, son Instagram gönderisinde ten rengi bir sutyen ve koyu renk külotun üzerine giydiği şeffaf bir üstle prova yaparken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Megan Fox’un fotoğraf çekimi için giydiği üste benzeyen elmas detaylı kumaştan elbise gibi görünen tasarımın, Kourtney Kardashian’ın nişan elbisesi olacağı söylentisi gündeme bomba gibi düştü. Kourtney Kardashian’ın bu fotoğrafı bir milyondan fazla beğeni aldı.

KOURTNEY KARDASHIAN NİŞANLANIYOR MU?

Çifte yakın bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, 42 yaşındaki Keeping Up With The Kardashians yıldızının yakında sevgilisi Travis Barker ile nişanlanabileceği söyleniyor. Bir dergiye yaptığı açıklamada çift hakkında konuşan kişi, “Travis onu etkilemeyi sevdiği için nişan çok abartılı olurdu. Dünyanın en sevdikleri yeri olan Disneyland'de, çocukların ve ailelerinin önünde nişan gerçekleşirse hiç şaşırmam.”