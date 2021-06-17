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Çılgın ikili Kourtney Kardashian ile Travis Barker hakkında bomba iddia!

17.06.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian ailesinin son günlerde gündemden düşmeyen üyesi Kourtney Kardashian’ın son Instagram gönderisinde paylaştığı elbise provası görüntüleri sonrasında, çılgın müzisyen sevgilisi Travis Baker’la nişanlanacakları iddiası ortaya atıldı.

42 yaşındaki Kourtney Kardashian ile 45 yaşındaki Travis Baker, ilişkilerini herkesin gözü önünde yaşamaya devam ediyor. Yaptıkları çılgınlıklarla gündemden düşmeyen çift hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Kourtney Kardashian, son Instagram gönderisinde ten rengi bir sutyen ve koyu renk külotun üzerine giydiği şeffaf bir üstle prova yaparken çektiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Megan Fox’un fotoğraf çekimi için giydiği üste benzeyen elmas detaylı kumaştan elbise gibi görünen tasarımın, Kourtney Kardashian’ın nişan elbisesi olacağı söylentisi gündeme bomba gibi düştü. Kourtney Kardashian’ın bu fotoğrafı bir milyondan fazla beğeni aldı.

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KOURTNEY KARDASHIAN NİŞANLANIYOR MU?

Çifte yakın bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, 42 yaşındaki Keeping Up With The Kardashians yıldızının yakında sevgilisi Travis Barker ile nişanlanabileceği söyleniyor. Bir dergiye yaptığı açıklamada çift hakkında konuşan kişi, “Travis onu etkilemeyi sevdiği için nişan çok abartılı olurdu. Dünyanın en sevdikleri yeri olan Disneyland'de, çocukların ve ailelerinin önünde nişan gerçekleşirse hiç şaşırmam.”

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BÜYÜK BİR AİLELERİ OLACAK

Travis Baker’ın eski ilişkilerinden 17 yaşında Landon adında bir oğlu ve 15 yaşında Alabama isminde bir kızı var. Kourtney Kardashian’ın ise eski kocası Scott Disick’ten 11 yaşında Masın adında bir oğlu, 8 yaşında Penelope adında bir kızı ve 6 yaşında Reign adında bir kızı var.

Ekran Alıntısı

İkili yıllarca arkadaş olduktan sonra ilk olarak Aralık ayında çıkmaya başladı. Bir kaynak ET'ye şunları söyledi: "Kourtney ve Travis, ilişkilerinin ne kadar özel olduğunu ve sadece ikisi, arkadaşlarıyla veya aileleriyle birlikte zaman geçirdikleri için ne kadar şanslı olduklarını gerçekten her zamankinden daha fazla biliyorlar. Hepsinden önemlisi, çift, ailelerinin bu kadar sorunsuz bir şekilde "bütünleştiği" için gurur duyuyor."

Kourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Barker’dan Kourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Barker’dan "yok artık" dedirten paylaşım

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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
iğrençlik
sarı şapkalıyı oğlu diye mi sayıyorduk

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