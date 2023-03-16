Cinsel ilişkiye girerken otelin camına görüntüleri yansıdı! Yoldan geçenler trafiği durdurup izlemeye başladı

İsmi açıklanmayan bir çiftin otel odasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar camdan yansıyınca hem yerel halk hem de sosyal medya için beklenmedik bir eğlence çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen çift, Madrid'in en işlek caddelerinden biri olan Gran Via'daki dört yıldızlı bir otelde cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistler ve yerli halk şoke olmuş bir şekilde pencerenin önünde çifti izlemeye başladı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.