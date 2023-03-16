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Cinsel ilişkiye girerken otelin camına görüntüleri yansıdı! Yoldan geçenler trafiği durdurup izlemeye başladı

16.03.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya’nın Madrid şehrindeki en işlek sokaklardan birinde bulunan otelin birinci katındaki bir odanın camına yansıyan cinsel ilişki görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan çift dışarıdan görüldüklerinden haberdar değildi. O anlarda yoldan geçenler çifti fark etti ve trafiği durdurup camın önünden onları izlemeye başladı.

İsmi açıklanmayan bir çiftin otel odasında cinsel ilişkiye girdikleri anlar camdan yansıyınca hem yerel halk hem de sosyal medya için beklenmedik bir eğlence çıktı. Kimliği henüz belirlenemeyen çift, Madrid'in en işlek caddelerinden biri olan Gran Via'daki dört yıldızlı bir otelde cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı turistler ve yerli halk şoke olmuş bir şekilde pencerenin önünde çifti izlemeye başladı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

YEREL BASINA KONU OLDU

İspanyol bir televizyon muhabiri olaya ilişkin anları, “Başkentin ana arter yollarından birinde bir çift perdesiz bir pencere önünde sıcaklığı arttırdı. Kimse ne oldup bittiğini kaçırmak istemedi. Herkes durup izlemeye başladı. Hatta yemek dağıtım görevlisi bile birkaç dakikasını bu görüntüye ayırdı” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki İspanya

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