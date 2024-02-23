Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Raun'un dansı yeniden gündem oldu!

TikTok fenomeni Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle ve kavuştuğu yeni görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun iddialı pozları ve özel hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.
Mika'nın cinsiyet geçiş süreci ile ilgili paylaştığı görüntüler de uzun bir süre gündem olmuştu.
Erkek arkadaşı ile ilgili paylaşımlarıyla sık sık viral olan Mika, geçtiğimiz yıl da 'Gece Bitemez' isimli bir şarkı çıkarmıştı.
Fenomen, 'Gece Bitemez' isimli şarkısının geçtiğimiz yıl gerçekleşen lansmanında ise seksi bir dans yapmıştı.
Mika Raun'un o lansmandaki o dansı ise sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Sosyal medyada yine en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.