MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Raun'un dansı yeniden gündem oldu!

Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Raun'un dansı yeniden gündem oldu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 11:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı cesur paylaşımlarla çok konuşulan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un dansı sosyal medyada yeniden gündem oldu. Fenomenin dans anları birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından tekrardan paylaşıldı.

TikTok fenomeni Mika Raun, cinsiyet değiştirme süreciyle ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle ve kavuştuğu yeni görüntüsüyle sık sık gündeme geliyor.

Youtube

DANSI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun iddialı pozları ve özel hayatıyla çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Mika'nın cinsiyet geçiş süreci ile ilgili paylaştığı görüntüler de uzun bir süre gündem olmuştu.

Erkek arkadaşı ile ilgili paylaşımlarıyla sık sık viral olan Mika, geçtiğimiz yıl da 'Gece Bitemez' isimli bir şarkı çıkarmıştı.

Fenomen, 'Gece Bitemez' isimli şarkısının geçtiğimiz yıl gerçekleşen lansmanında ise seksi bir dans yapmıştı.

Mika Raun'un o lansmandaki o dansı ise sosyal medyada yeniden paylaşıldı. Sosyal medyada yine en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mika Can Raun sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu

Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu

Vahşetin nedeni TikTok çıktı! 'Göğüs dekolteli yayın yaptığını görünce...'

Vahşetin nedeni TikTok çıktı! 'Göğüs dekolteli yayın yaptığını görünce...'

Erzincan faciası sonrası dikkat çeken hamle! Erdoğan gece yarısı hepsini görevden aldı

Erzincan faciası sonrası dikkat çeken hamle! Erdoğan gece yarısı hepsini görevden aldı

Kredi kartı kullananlar dikkat! Kademeli geçiş iddiası gündem yarattı: '8-9 taksitten'

Kredi kartı kullananlar dikkat! Kademeli geçiş iddiası gündem yarattı: '8-9 taksitten'

İşçi bulamayınca 21 milyon lira otel parası ödediler

İşçi bulamayınca 21 milyon lira otel parası ödediler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.