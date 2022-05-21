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Çok eşli evlilikleri sosyal medyada gündem yarattı! “Biri yasal biri manevi eşim”

21.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde yaşayan Tami, Colton ve Sophie isimli kişiler çok eşliliği kolaylaştırmak için evlerini tek çatı altına birleştirdiler. Colton, çok eşli evliliğinin hem eğlenceli hem de zor anları olduğunu dile getirdi. İki eşi ve çocuklarıyla birlikte mutlu bir evliliğini olduğunu ifade eden Colton, “İki eşe sahip olmak kasırganın ortasında durup bir an için bir şeylerin durmaya çalışmasını engellemek gibi” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde yaşayan Tami, Colton ve Sophie çok eşliliğin detaylarını anlattı. Toplumsal olarak kendilerini dışlanmış hissettiklerini dile getiren Colton, 12 yıl öncesinde eşi Tami ile yasal bir evlilik yaptıklarını ve Sophie ile olan ilişkisinin ise manevi bir evlilik olduğunu söyledi.

ÜÇLÜ EVLİLİKLERİ OLAY OLDU

Colton va Tami 2010 yılında evlendiklerinde aslında üçlü bir ilişki yaşamak istediklerini dile getirdi. Uzun bir süre boyunca başka birini daha ilişkilerine davet etmek için uğraştıklarını anlatan ikiliye 2017 yılında Sophie katıldı.
Tami ile olan evliliğinin yasal bir çerçevede yer aldığını söyleyen Colton, “Çoğul evliliğim yasal olarak tanınmıyor. Tami benim yasal karım, Sophie daha çok manevi bir evlilik. Utah eyaletinde çok yakın zamana kadar yaşadığımız gibi yaşamak aslında yasa dışıydı. Şimdi tamamen yasa dışı değil ama yine de hoş karşılanmaz.” dedi.
Çoğul eşliliklerinin sadece çok eşli olmayı ifade etmediğini söyleyen Colton, “Bizim için çoğul evlilik çok eşlilikten biraz daha belirgin. “Çoğul evlilik, arkasında çok dini, manevi bir amaçla yaşanan çok eşliliktir. Bu daha çok inancımızla ilgili” diye konuştu.
Evliliklerinin ilk başlarında çok zorlandığını ve eşini paylaşmanın kendisini kötü hissettirdiğini dile getiren Tami, “Herkesin kendi kişiliği ve bir evlilikten beklentileri var. Karşılaştığım en büyük zorluk iyi bir eş gibi hissetmemekti. Kendi içimde çok fazla karşılaştırma yaptım. Colton'a 'Bir eş olarak benden belirli beklentileriniz var mı?' diye sordum. Yetersiz kaldığımı hissettim. Ama o, 'Hayır. Olduğun halinle mükemmelsin’ dediğinde özgüvenim yerine geldi” ifadelerini kullandı.
İlişkilerinde kıskançlık sorunlarının zaman zaman olduğundan söz eden Tami, “Her ilişkide olduğu gibi kesinlikle kıskançlık yaşıyoruz. Tıpkı Colton'un Sophie'yle randevuya çıkması gibi, ben de çıkmak istiyorum. Ama eğer bir şey hakkında kıskanç hissediyorsam, o zaman karşılanmayan bir ihtiyaç var demektir ve bu ihtiyacın karşılanması gerekiyor. O zaman Colton ve Sophie bunu hafifletmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Colton ile başbaşa ya da üçümüz birlikte ayda bir veya iki kez randevuya çıkıyoruz.” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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