Çok eşli evlilikleri sosyal medyada gündem yarattı! “Biri yasal biri manevi eşim”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah eyaletinde yaşayan Tami, Colton ve Sophie çok eşliliğin detaylarını anlattı. Toplumsal olarak kendilerini dışlanmış hissettiklerini dile getiren Colton, 12 yıl öncesinde eşi Tami ile yasal bir evlilik yaptıklarını ve Sophie ile olan ilişkisinin ise manevi bir evlilik olduğunu söyledi.

ÜÇLÜ EVLİLİKLERİ OLAY OLDU

Colton va Tami 2010 yılında evlendiklerinde aslında üçlü bir ilişki yaşamak istediklerini dile getirdi. Uzun bir süre boyunca başka birini daha ilişkilerine davet etmek için uğraştıklarını anlatan ikiliye 2017 yılında Sophie katıldı.

Tami ile olan evliliğinin yasal bir çerçevede yer aldığını söyleyen Colton, “Çoğul evliliğim yasal olarak tanınmıyor. Tami benim yasal karım, Sophie daha çok manevi bir evlilik. Utah eyaletinde çok yakın zamana kadar yaşadığımız gibi yaşamak aslında yasa dışıydı. Şimdi tamamen yasa dışı değil ama yine de hoş karşılanmaz.” dedi.

Çoğul eşliliklerinin sadece çok eşli olmayı ifade etmediğini söyleyen Colton, “Bizim için çoğul evlilik çok eşlilikten biraz daha belirgin. “Çoğul evlilik, arkasında çok dini, manevi bir amaçla yaşanan çok eşliliktir. Bu daha çok inancımızla ilgili” diye konuştu.

Evliliklerinin ilk başlarında çok zorlandığını ve eşini paylaşmanın kendisini kötü hissettirdiğini dile getiren Tami, “Herkesin kendi kişiliği ve bir evlilikten beklentileri var. Karşılaştığım en büyük zorluk iyi bir eş gibi hissetmemekti. Kendi içimde çok fazla karşılaştırma yaptım. Colton'a 'Bir eş olarak benden belirli beklentileriniz var mı?' diye sordum. Yetersiz kaldığımı hissettim. Ama o, 'Hayır. Olduğun halinle mükemmelsin’ dediğinde özgüvenim yerine geldi” ifadelerini kullandı.