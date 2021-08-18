Colin Jost eşi Scarlett Johansson'ın hamilelik haberini doğruladı

Colin Jost, Scarlett Johansson’ın hamile olduğu haberini doğruladı.

"BEBEĞİMİZ OLUYOR! ÇOK HEYECAN VERİCİ"

39 yaşındaki komedyen, Connecticut’ta yaptığı stand-up gösterisinde 36 yaşındaki Johansson’ın hamileliğinden söz etti.

Jost, seyircilere, hamilelik haberini, “Bebeğimiz oluyor, çok heyecan verici” diye açıkladı.

Johansson’ın hamile olduğu haberi geçen ay ortaya atılmış, ancak çift tarafından şimdiye kadar doğrulanmamıştı.

Black Widow filminin yıldızı olan Johansson, Marvel’ın düzenlediği pek çok etkinlikte yer almayınca hamilelik iddiaları güçlenmişti.