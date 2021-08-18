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Colin Jost eşi Scarlett Johansson'ın hamilelik haberini doğruladı

18.08.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Scarlett Johansson'ın geçen ay çıkan ancak doğrulanmayan hamilelik haberini, eşi Colin Jost verdi. Bebek, Black Widow yıldızının ikinci, Colin Jost'un ise ilk çocuğu olacak.

Colin Jost, Scarlett Johansson’ın hamile olduğu haberini doğruladı.

"BEBEĞİMİZ OLUYOR! ÇOK HEYECAN VERİCİ"

39 yaşındaki komedyen, Connecticut’ta yaptığı stand-up gösterisinde 36 yaşındaki Johansson’ın hamileliğinden söz etti.
Jost, seyircilere, hamilelik haberini, “Bebeğimiz oluyor, çok heyecan verici” diye açıkladı.
Johansson’ın hamile olduğu haberi geçen ay ortaya atılmış, ancak çift tarafından şimdiye kadar doğrulanmamıştı.
Black Widow filminin yıldızı olan Johansson, Marvel’ın düzenlediği pek çok etkinlikte yer almayınca hamilelik iddiaları güçlenmişti.
Bebek, Colin Jost’un ilk, Johansson’ın ise ikinci çocuğu olacak. Johansson’ın Fransız gazeteci Romain Dauric ile olan evliliğinden Rose adında altı yaşında bir kızı bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Scarlett Johansson
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