Cristiano Ronaldo'dan 1 haftada 2 gaf! Al Nassr maçını locadan takip ettiği esnada yönetimden uyarı aldı

CEZASI NEDENİYLE FORMA GİYEMEDİ

Cristiano Ronaldo, cezası nedeniyle Al Taee karşısında forma giyemedi. Portekizli süperstar, Manchester United forması giyerken bir Everton taraftarının telefonunu kırdığı için iki maçlık ceza almıştı. Bu cezanın geçerliliği ile Riyad'da merakla beklenen ilk çıkışını gerçekleştiremedi.