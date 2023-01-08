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  4. Cristiano Ronaldo'dan 1 haftada 2 gaf! Al Nassr maçını locadan takip ettiği esnada yönetimden uyarı aldı

Cristiano Ronaldo'dan 1 haftada 2 gaf! Al Nassr maçını locadan takip ettiği esnada yönetimden uyarı aldı

08.01.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cristiano Ronaldo kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdürmek üzere Arap ekibine imza atarken, takımının Al Taee karşısındaki 2-0'lık galibiyetine cezası nedeniyle tribünden destek verdi. Zorlu karşılaşmada rakibini eski bir Beşiktaşlı olan Anderson Talisca'nın golleri ile deviren Ronaldo'nun ekibi, büyük sevinç yaşarken karşılaşma öncesi Portekizli yıldızın yaşadığı bir an gözlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transferiyle herkesi şaşırtan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımına uyum sürecini bir an önce atlatmak istiyor. Suudi Arabistan Pro Lig'de lider durumda bulunan Al Nassr, ligin 12. haftasında sahasında Al Taee'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrılırken Cristiano Ronaldo, karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Al Nassr, sahasında Al Taee'yi 2-0 mağlup etmeyi başarırken goller, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan geldi. Brezilyalı yıldızının 42 ve 47. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzanan ev sahibi ekip, 12 maç sonunda 29 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

CEZASI NEDENİYLE FORMA GİYEMEDİ 

CEZASI NEDENİYLE FORMA GİYEMEDİ 

Cristiano Ronaldo, cezası nedeniyle Al Taee karşısında forma giyemedi. Portekizli süperstar, Manchester United forması giyerken bir Everton taraftarının telefonunu kırdığı için iki maçlık ceza almıştı. Bu cezanın geçerliliği ile Riyad'da merakla beklenen ilk çıkışını gerçekleştiremedi.

LOCADAN İZLEDİ, AYRILIĞI GÜNDEM OLDU

LOCADAN İZLEDİ, AYRILIĞI GÜNDEM OLDU

 Forma giyememesi nedeniyle mücadeleyi arkadaşı Ricky Regufe ile locadan takip eden Ronaldo karşılaşmayı Al Nassr eşofmanları ile karşılaşmayı izledi. Portekizli yıldızın locadan ayrılması bir anda şaşkınlık yaratırken, mücadelenin ikinci yarısında tribünü terk edip salona giden yıldız oyuncu çalışmalarını maçı izlerken sürdürdüğü anlaşıldı.

İKİNCİ GAFA İMZA ATTI 

İKİNCİ GAFA İMZA ATTI 

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a geldikten sonra imza töreninde konuştuğu esnada yanlışlıkla 'Güney Afrika' ifadesini kullanmıştı. Al Nassr - Al Taee maçında da yine dikkatleri çeken bir gafa imza attı.

'AYAĞA KALK' 

'AYAĞA KALK' 

Daily Mail'in haberine göre Cristiano Ronaldo, locada arkadaşıyla sohbet halindeydi. Milli marş sırasında oturuyordu ve ayağa kalkması için bir uyarı aldı. Marşın bitimine kalan kısa sürede ayağa kalktı.

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