Cristiano Ronaldo'dan 1 haftada 2 gaf! Al Nassr maçını locadan takip ettiği esnada yönetimden uyarı aldı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a transferiyle herkesi şaşırtan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni takımına uyum sürecini bir an önce atlatmak istiyor. Suudi Arabistan Pro Lig'de lider durumda bulunan Al Nassr, ligin 12. haftasında sahasında Al Taee'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrılırken Cristiano Ronaldo, karşılaşmayı tribünden takip etti.
Al Nassr, sahasında Al Taee'yi 2-0 mağlup etmeyi başarırken goller, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan geldi. Brezilyalı yıldızının 42 ve 47. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzanan ev sahibi ekip, 12 maç sonunda 29 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.
Cristiano Ronaldo, cezası nedeniyle Al Taee karşısında forma giyemedi. Portekizli süperstar, Manchester United forması giyerken bir Everton taraftarının telefonunu kırdığı için iki maçlık ceza almıştı. Bu cezanın geçerliliği ile Riyad'da merakla beklenen ilk çıkışını gerçekleştiremedi.
Forma giyememesi nedeniyle mücadeleyi arkadaşı Ricky Regufe ile locadan takip eden Ronaldo karşılaşmayı Al Nassr eşofmanları ile karşılaşmayı izledi. Portekizli yıldızın locadan ayrılması bir anda şaşkınlık yaratırken, mücadelenin ikinci yarısında tribünü terk edip salona giden yıldız oyuncu çalışmalarını maçı izlerken sürdürdüğü anlaşıldı.
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a geldikten sonra imza töreninde konuştuğu esnada yanlışlıkla 'Güney Afrika' ifadesini kullanmıştı. Al Nassr - Al Taee maçında da yine dikkatleri çeken bir gafa imza attı.
Daily Mail'in haberine göre Cristiano Ronaldo, locada arkadaşıyla sohbet halindeydi. Milli marş sırasında oturuyordu ve ayağa kalkması için bir uyarı aldı. Marşın bitimine kalan kısa sürede ayağa kalktı.