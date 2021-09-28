Danii Banks'tan itiraf! "Sarışın olmak daha çok kazandırıyor"

Florida'da yaşayan 31 yaşındaki Danii Banks, doğal olarak kahverengi saçlara sahip, ancak karanlık tarafa veda etti ve yıllar önce göz alıcı bir sarışına dönüştü.

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Saçlarını sarıya boyattığından bu yana Banks, her zamankinden daha fazla para kazandığını ve erkeklerden çok daha fazla ilgi gördüğünü açıkladı.

Jam Press'e konuşan Danii, "Bir sarışın olarak, esmer halimde hiç olmadığı kadar çok eğleniyorum" dedi.

"Sarışın olmayı seviyorum, bu beni spontane ve seksi hissettiriyor."