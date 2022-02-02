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Defne Joy Foster unutulmadı! "Yattığın yer incinmesin"

02.02.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile hafızlara kazınan Defne Joy Foster, ölümünün 11. yılında unutulmadı. Eski rol arkadaşları İnci Türkay ve Jess Molho yaptıkları Instagram paylaşımları ile Foster'a özlemlerini dile getirdiler.

Defne Joy Foster, 90'lı yıllarda özel bir müzik kanalında VJ'lik yaparak televizyon dünyasına adım atmıştı. Ardından sunuculuğu üstlendiği programlar ile hayran kitlesini arttıran Defne Joy Foster 2000'li yıllarda yayınlanan Sihirli Annem dizisinde rol almaya başladı.

7'den 70'e herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Defne Joy, 2010 yılında yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Yok Böyle Dans' yarışmasında boy gösterdi. Evli ve bir çocuk annesi olan ünlü sunucu, 2 Şubat 2011'de hayatını kaybetti. Defne Joy Foster'ın ölümü tüm Türkiye'de şok etkisi yarattı.

'Sihirli Annem'deki rol arkadaşları İnci Türkay, Jess Molho Gizem Güven, Jennifer Boyner ve Zeynep Özkaya, Defne Joy'u 11'inci ölüm yıl dönümünde de unutmadılar.

DOSTLARI DEFNE JOY'U UNUTMADI

Defne Joy Foster ile fotoğraflarını paylaşan İnci Türkay, altına "11 yıl oldu Defneciğim... Yattığın yer incitmesin" notunu düştü.
Rol arkadaşı oyuncu Jess Molho ise birlikte yer aldıkları kareyi 'Defne Joy Foster.. 1975-2011' notuyla paylaştı.
Gizem Güven ise Joy Foster ve ailesiyle yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaştı. Güven paylaşımına; "Çok özleniyorsun" notunu düştü.
Zeynep Özkaya ise Defne Joy Foster'la dizide yer aldığı sahnelerden kesitleri paylaştı. Oyuncu, paylaşımına; "Seni çok seviyoruz" notunu düştü.
Dizide Foster'ın hayat verdiği 'Eda' karakterinin kızı Toprak'ı canlandıran Jennifer Boyner ise güzel oyuncuyla çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
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