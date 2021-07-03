Deliha filmi nerede çekildi? Konusu nedir? İşte Deliha filminin oyuncuları...

Sevilen komedi filmi Deliha bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Deliha filminde "Deliha" adındaki bir genç kızın aşk hikayesi ve yaşadıkları anlatılır. Seyirciler "Deliha filmi nerede çekildi?" , "Konusu nedir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Deliha filminin oyuncuları...
Deliha filminin konusu nedir?
Deliha filmi İstanbul ve İzmir'in çeşitli mekanlarında çekilmiştir. İzmir'in Şirince ve Selçuklu beldelerinde çekildi.
DELİHA KONUSU
Arkadaşları ile fal baktırmaya giden Deliha, falcıdan gerçek aşkını bulacağını duyar.
Bunun üzerine hayaller kuran Deliha, fotoğrafçı dükkanı açan Cemil'in gerçek aşkı olduğunu düşünmeye başlar.
Cemil'in dikkatini çekmek için elinden gelen her şeyi yapan Deliha'nın gerçek aşkı bulup bulamayacağı merak konusudur.
DELİHA HAKKINDA
Deliha filmi 14 Kasım 2014'te gösterime girmiştir. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmin bestecisi Cem Yıldız, görüntü yönetmeni Veli Kuzlu'dur.
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