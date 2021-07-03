Deliha filmi nerede çekildi? Konusu nedir? İşte Deliha filminin oyuncuları...

Sevilen komedi filmi Deliha bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Deliha filminde "Deliha" adındaki bir genç kızın aşk hikayesi ve yaşadıkları anlatılır. Seyirciler "Deliha filmi nerede çekildi?" , "Konusu nedir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Deliha filminin oyuncuları...