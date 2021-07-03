MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deliha filmi nerede çekildi? Konusu nedir? İşte Deliha filminin oyuncuları...

Deliha filmi nerede çekildi? Konusu nedir? İşte Deliha filminin oyuncuları...

03.07.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşam Star ekranlarında yayınlanacak Deliha filminin çekim mekanları, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Ünlü oyuncularıyla dikkat çeken Deliha filminin başrolünde usta oyuncu Gubse Özay yer alıyor. Öte yandan filmin senaryosu da Gubse Özay'a ait. Peki Deliha filmi nerede çekildi? Konusu nedir? İşte Deliha filminin oyuncuları...

Sevilen komedi filmi Deliha bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Deliha filminde "Deliha" adındaki bir genç kızın aşk hikayesi ve yaşadıkları anlatılır. Seyirciler "Deliha filmi nerede çekildi?" , "Konusu nedir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Deliha filminin oyuncuları...

Deliha filminin konusu nedir?

Deliha filmi İstanbul ve İzmir'in çeşitli mekanlarında çekilmiştir. İzmir'in Şirince ve Selçuklu beldelerinde çekildi.

DELİHA KONUSU

DELİHA KONUSU
Arkadaşları ile fal baktırmaya giden Deliha, falcıdan gerçek aşkını bulacağını duyar.
Bunun üzerine hayaller kuran Deliha, fotoğrafçı dükkanı açan Cemil'in gerçek aşkı olduğunu düşünmeye başlar.
Cemil'in dikkatini çekmek için elinden gelen her şeyi yapan Deliha'nın gerçek aşkı bulup bulamayacağı merak konusudur.

DELİHA HAKKINDA

DELİHA HAKKINDA
Deliha filmi 14 Kasım 2014'te gösterime girmiştir. Yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu filmin bestecisi Cem Yıldız, görüntü yönetmeni Veli Kuzlu'dur.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Star TV Barış Arduç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Milyonları ilgilendiren IBAN kararı!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Sıcaklık 45 derece, onlar battaniye ve sobayla ısınıyor

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Müge Anlı duyurdu! Baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Müge Anlı duyurdu! Baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Mısırlı eski sevgiliden imalı paylaşım

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Oğullarıyla müstehcen film izlediğini söyleyen şarkıcıya tepki yağdı

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Gözaltına alınan ünlü oyuncudan açıklama! "Bilmediğiniz şeyler var"

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.