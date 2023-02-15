Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü! 16 kilometrelik dev yarık köyü ikiye böldü... Evler 2 metre aşağıya indi

Deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü! 16 kilometrelik dev yarık köyü ikiye böldü... Evler 2 metre aşağıya indi

15.02.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Eskiköy’de havadan çekilen bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. Köyde depremin etkisiyle 16 kilometrelik dev bir yarık oluşurken yerleşim yeri adeta ikiye bölündü. Köyün güneyinde kalan evler 2 metre aşağıya çökerken kuzeyindekiler ise sabit kaldı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Depremin 10. gününde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Malatya’nın bir köyünde oluşan devasa yarık felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Eskiköy’de havadan çekilen görüntülerde köyü ikiye bölen 16 kilometrelik bir yarık oluştuğu görüldü.

GÜNEYDEKİ EVLER AŞAĞIYA İNDİ

1

NTV’nin drone kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde insan boyundan fazla derin bir yarığın oluştuğu görüldü. Köyün güneyinde kalan evler 2 metre aşağı inerken kuzeyindekiler ise sabit bir şekilde yerlerinde kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya köy

En Çok Okunan Trend Haberler

“Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

“Enkazın 4. günü” diyerek anlattı! “Tavan üzerimize çöktü”

Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

Depremi anbean evinin içinden çekti! Saniyeler içinde yıkıldı

Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”

Kanadalı gazeteci yaşadıklarına inanamadı! “Türk misafirperverliği...”

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

Duygusal veda! “Bir kişiyi daha kurtaramadığım için üzgünüm”

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.