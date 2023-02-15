Deprem sonrasında dehşete düşüren görüntü! 16 kilometrelik dev yarık köyü ikiye böldü... Evler 2 metre aşağıya indi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Depremin 10. gününde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Malatya’nın bir köyünde oluşan devasa yarık felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki Eskiköy’de havadan çekilen görüntülerde köyü ikiye bölen 16 kilometrelik bir yarık oluştuğu görüldü.

GÜNEYDEKİ EVLER AŞAĞIYA İNDİ

NTV’nin drone kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde insan boyundan fazla derin bir yarığın oluştuğu görüldü. Köyün güneyinde kalan evler 2 metre aşağı inerken kuzeyindekiler ise sabit bir şekilde yerlerinde kaldı.