Depremin 1. yılında Hatay'a giden şarkıcı Karsu Dönmez büyük şok yaşadı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti.
Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yüzlerce bina yıkıldı.
Depremlerin etkilediği illerden olan Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti.
Instagram hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.
Depremde kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa giden Karsu büyük şok yaşadı.
Yıkılan binanın arsasında büyükannesinin kırılmış tabak parçalarını gören Dönmez, paylaştığı fotoğrafa "Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum" notunu düştü.