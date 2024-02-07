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Depremin 1. yılında Hatay'a giden şarkıcı Karsu Dönmez büyük şok yaşadı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
07.02.2024 13:20 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş merkezli depremde 17 akrabasını kaybeden şarkıcı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde Hatay'a gitti. Şarkıcı, kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa gittiğinde büyük şok yaşadı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin üzerinden 1 yıl geçti.

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BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yüzlerce bina yıkıldı.

Depremlerin etkilediği illerden olan Hatay'da yaşayan 17 akrabasını kaybeden sanatçı Karsu Dönmez, 6 Şubat depremlerinin birinci yılında Hatay'a gitti.

Instagram hesabından paylaşım yapan sanatçı, "Birkaç gün Hatay'da olacağım. Biraz duygusal olacak. Ama size buranın nasıl olduğunu göstermek istiyorum" ifadesini kullandı.

Depremde kaybettiği büyükannesinin evinin olduğu sokağa giden Karsu büyük şok yaşadı.

Yıkılan binanın arsasında büyükannesinin kırılmış tabak parçalarını gören Dönmez, paylaştığı fotoğrafa "Az önce büyükannemin tabaklarını buldum. Anılarımda tabaklarda çökelek, tepsi kebabı, künefe yemeklerini hâlâ görüyorum" notunu düştü.

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