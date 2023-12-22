MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini onun için kullandı 'Tutuklanacağını söyledim' Bugüne kadar avukat aracılığıyla konuştular, artık görüşecekler

Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini onun için kullandı 'Tutuklanacağını söyledim' Bugüne kadar avukat aracılığıyla konuştular, artık görüşecekler

22.12.2023 10:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Lüks ve şaşaa dolu bir hayat yaşarken cezaevine giren, önce paylaşımlarındaki üslubu ve yaptıklarıyla tepki çekip sonrasında da kara para aklama, örgüt kurma ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tüm Türkiye'nin radarına giren Polat çifti artık tutuklandı ve cezaevinde. Öylesi lüks bir yaşamdan sonra cezaevinde neler yaptığı merak edilen Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde çok çarpıcı bir isim olduğu ortaya çıktı. O bir astrologdu!

Dilan Polat ve Engin Polat çift, tepki çeken paylaşımları, hemen ardından da kara para ve örgüt kurma suçlamalarıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Tutuklanan ve şimdi cezaevinde olan Polat çifti, hala Türkiye'nin gündemindeki yerlerini korumaya devam ediyor. Ancak Dilan Polat'ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti. Bu ziyaretçi Dilan Polat'la aynı soy isme de sahip değil. Bu esrarengiz ziyaretçinin bir astrolog olduğu öğrenildi. Bu astrolog bulundu ve Dilan Polat'ın neden kendisini seçtiği, onunla ne konuştuğunu ve Dilan Polat'ın hakkındaki suçlamalara ne yanıt verdiği soruldu.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

DİLAN POLAT’IN CEZAEVİNDE ESRARENGİZ ZİYARETÇİSİ

Türkiye Dilan - Engin Polat çiftini sosyal medya fenomeni olarak tanıyordu.

Ancak Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama, örgüt kurma, yasa dışı bahis, vergi kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklandı.

Dilan Polat tutuklandıktan hemen sonra cezaevinde ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti.

O isim bir astrologtu. O astrolog "Ben Dilan Polat'a eşi ve kardeşiyle birlikte özellikle tutuklama gerçekleşeceğini söyledim." dedi.

Habertürk'ün haberine göre; Astrolog Hilal Saraç, cezaevine girmeden önce Dilan Polat'a ne söylediğini anlattı ve "Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olacaktı zaten. Yani öyle bir dönüm noktasındaydı. Yani öyle bir sivrilme vardı ki haritada, hani size anlatamam, bir anda bir yukarıya volkan gibi bir patlama olacaktı." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Astrolog Dilan Polat ele
En Çok Okunan Haberler
Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

Rus milyarder Roman Abramoviç İstanbul'da yemek yedi! Bıraktığı bahşiş gündem oldu: 'Dükkanı kapatırım'

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

'Yüzde 50'den az olmaz' çıkışı... 3 seçenek ağırlık kazandı

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Fatih Portakal'dan Bakan Şimşek ve Gaye Erkan'a sert tepki: 'Yalan söylüyorsunuz'

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Taksim'de turistlere 'yem' tuzağı kamerada! Bir fotoğraf 500 TL

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Emniyet şeridinde saatlerce durdu, korkunç gerçek sonradan anlaşıldı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Eşi ve sevgilisini otel odasında bastı! İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.