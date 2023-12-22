Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini onun için kullandı 'Tutuklanacağını söyledim' Bugüne kadar avukat aracılığıyla konuştular, artık görüşecekler

Dilan Polat ve Engin Polat çift, tepki çeken paylaşımları, hemen ardından da kara para ve örgüt kurma suçlamalarıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Tutuklanan ve şimdi cezaevinde olan Polat çifti, hala Türkiye'nin gündemindeki yerlerini korumaya devam ediyor. Ancak Dilan Polat'ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti. Bu ziyaretçi Dilan Polat'la aynı soy isme de sahip değil. Bu esrarengiz ziyaretçinin bir astrolog olduğu öğrenildi. Bu astrolog bulundu ve Dilan Polat'ın neden kendisini seçtiği, onunla ne konuştuğunu ve Dilan Polat'ın hakkındaki suçlamalara ne yanıt verdiği soruldu.



