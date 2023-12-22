Dilan Polat'ın ziyaretçi listesinde sürpriz isim! 3 hakkından birini onun için kullandı 'Tutuklanacağını söyledim' Bugüne kadar avukat aracılığıyla konuştular, artık görüşecekler

Dilan Polat ve Engin Polat çift, tepki çeken paylaşımları, hemen ardından da kara para ve örgüt kurma suçlamalarıyla Türkiye gündemine oturmuştu. Tutuklanan ve şimdi cezaevinde olan Polat çifti, hala Türkiye'nin gündemindeki yerlerini korumaya devam ediyor. Ancak Dilan Polat'ın cezaevine girerken ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti. Bu ziyaretçi Dilan Polat'la aynı soy isme de sahip değil. Bu esrarengiz ziyaretçinin bir astrolog olduğu öğrenildi. Bu astrolog bulundu ve Dilan Polat'ın neden kendisini seçtiği, onunla ne konuştuğunu ve Dilan Polat'ın hakkındaki suçlamalara ne yanıt verdiği soruldu.
Türkiye Dilan - Engin Polat çiftini sosyal medya fenomeni olarak tanıyordu.
Ancak Dilan ve Engin Polat çifti kara para aklama, örgüt kurma, yasa dışı bahis, vergi kaçakçılığı gibi suçlardan tutuklandı.
Dilan Polat tutuklandıktan hemen sonra cezaevinde ziyaretçi listesine yazdığı bir isim dikkat çekti.
O isim bir astrologtu. O astrolog "Ben Dilan Polat'a eşi ve kardeşiyle birlikte özellikle tutuklama gerçekleşeceğini söyledim." dedi.
Habertürk'ün haberine göre; Astrolog Hilal Saraç, cezaevine girmeden önce Dilan Polat'a ne söylediğini anlattı ve "Türkiye'nin en çok konuşulan ismi olacaktı zaten. Yani öyle bir dönüm noktasındaydı. Yani öyle bir sivrilme vardı ki haritada, hani size anlatamam, bir anda bir yukarıya volkan gibi bir patlama olacaktı." dedi.