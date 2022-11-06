Dışarıdan alınanları kıskandırır! Evde çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası

Çıtır patates kızartması çok daha fazla seviliyor. Özellikle son zamanlarda artan patates kızartması işletmeleri evde de çıtırdayan patates kızartması yapılır mı? sorusunu merak ettiriyor. Doğru adımlar uygulandığında çıtır çıtır patates kızartması yapabilirsiniz.

ÇITIRDAYAN PATATES KIZARTMASININ PÜF NOKTALARI

PATATES SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN Sarı patates ve Afyon russet olarak bilinen patatesler kızartmaya en uygun patateslerdir. Taze patatesler ise sulu oldukları için kızartma aşamasında yeteri kadar kıtırlaşmazlar.

SOĞUK SUDA BEKLETİN Patatesleri tercih ettiğiniz şekilde dilimledikten sonra tuzlu ve buzlu bir suda 30 dakika kadar bekletin. Bu arada patates dilimlerinin boyutlarının eşit olmasına özen gösterin ki her yeri eşit pişsin. 30 dakikanın sonunda patates dilimlerini bir kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayın.