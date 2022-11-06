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  4. Dışarıdan alınanları kıskandırır! Evde çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası

Dışarıdan alınanları kıskandırır! Evde çıtır çıtır patates kızartması yapmanın püf noktası

06.11.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates kızartması günün her saatine uyum sağlayan mükemmel yiyeceklerden. Herkesin bayılarak yediği patates kızartmasının çıtır çıtır olması isteniyor. Dışarıdan alınan patates kızartmaları çıtır çıtır olurken evdeki anne kızartmaları yumuşak olabiliyor. Evde çıtır çıtır patates kızarması yapmak için bu püf noktalara dikkat edebilirsiniz.

Çıtır patates kızartması çok daha fazla seviliyor. Özellikle son zamanlarda artan patates kızartması işletmeleri evde de çıtırdayan patates kızartması yapılır mı? sorusunu merak ettiriyor. Doğru adımlar uygulandığında çıtır çıtır patates kızartması yapabilirsiniz.

ÇITIRDAYAN PATATES KIZARTMASININ PÜF NOKTALARI

PATATES SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN

PATATES SEÇİMİNİ DOĞRU YAPIN
Sarı patates ve Afyon russet olarak bilinen patatesler kızartmaya en uygun patateslerdir. Taze patatesler ise sulu oldukları için kızartma aşamasında yeteri kadar kıtırlaşmazlar.

SOĞUK SUDA BEKLETİN

SOĞUK SUDA BEKLETİN
Patatesleri tercih ettiğiniz şekilde dilimledikten sonra tuzlu ve buzlu bir suda 30 dakika kadar bekletin. Bu arada patates dilimlerinin boyutlarının eşit olmasına özen gösterin ki her yeri eşit pişsin. 30 dakikanın sonunda patates dilimlerini bir kağıt havlu yardımıyla iyice kurulayın.

2 KERE KIZARTIN

2 KERE KIZARTIN
İlk önce patatesler orta ısıdaki yağa(135 derece civarı) atıp 7-8 dakika kadar ön kızartma yapın. Sonra bir süzgeçin üzerinde yağlarını süzdürüp soğumaya bırakın. Patatesler soğurken yağı iyice kızdırın(175 derece civarı) ve 2. kere 8-10 dakika civarı kızartın. Yağdan alıp tekrardan biz süzgeç üzerinde fazla yağını süzdürün. Bu metot sayesinde patateslerinizin hem içleri pişecek hem de dış tarafında kıtır bir kabuk oluşacaktır.
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