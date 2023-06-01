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  4. Doğum lekesi zannediyordu! Gerçek bambaşka çıktı... Tüm yüzünü kaplayınca doktor doktor gezerek çare aradı

Doğum lekesi zannediyordu! Gerçek bambaşka çıktı... Tüm yüzünü kaplayınca doktor doktor gezerek çare aradı

01.06.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Jordan Lopez isimli bir kadın yüzünde bir doğum lekesiyle dünyaya geldi. Doğum lekesinin başlarda saçlarıyla gizleyebileceği kadar küçük olduğunu belirten Lopez, doğum yaptıktan sonra lekenin büyüdüğünü ve tüm yüzünü kapladığını fark ederek doktora başvurdu. Lopez hastanede doğum lekesinin nadir görülen genetik bir bozukluk olduğunu öğrendi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Jordan Lopez yüzündeki izi doğum lekesi zannettiğini ve her zaman farkında olduğunu dile getirerek durumu ciddiye almadığını söyledi. Caters News’e konuşan Lopez, “Doğum lekemi saklamak için yıllarca saçlarımı kullandım. Çünkü normal bir şekilde yaşamanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyordum. Sonunda beni olduğum gibi kabul eden ve bana dünyanın en güzel kadınıymış gibi davranan bir adamla tanıştım” dedi.

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Evlilikten kısa bir süre sonra hamile kaldığını ifade eden Lopez hamilelikle birlikte hormonlarının değiştiğini ve yüzündeki izin büyümeye başladığını söyledi. Doğum yaptıktan sonra ise yüzündeki izin tamamen değiştiğini belirten Lopez, “Doğum yaptıktan sonra yüzümdeki izin şiştiğini, çatladığını ve sıvı sızdırdığını fark ettim. Kötü kokusu nedeniyle o tarafa dönük bile uyuyamıyordum” diye konuştu.
Doğum lekesi olduğunu düşündüğü durumun hayatını bir anda mahvetmeye başladığını söyleyen Lopez duruma çözüm bulabilmek için hastaneye gitti. Doktorlar, “Doktorların neye baktığına dair hiçbir fikirleri yoktu. Ona dokunmaya bile korkuyorlardı. Derinin temeline inince lineer nevus sebase sendromu teşhisi konuldu.

Teşhisin sonrasında yıllarca süren ıstırabını sona erdiren bir şekilde cerrahi operasyonla yara izinden kurtuldu. TikTok’ta iyileşme sürecini paylaşan Lopez, nadir görülen genetik bozukluklardna muzdarip olanlar için farkındalık yaratmak istediğini dile getirdi.

Lopez’in TikTok paylaşımı kısa sürede viral olurken genç kadın, “Görevimin nadir görülen hastalıklar, yüz farklılıkları veya genel olarak vücut farklılıklarına yardım etmekti. Kendileri kabul etmeleri ve özgüvenlerini arttırmaları için kendi hikayemi paylaştım” ifadelerini kullandı.

LINEER NEVUS SEBASE SENDROMU (LNSS) NEDİR?

LINEER NEVUS SEBASE SENDROMU (LNSS) NEDİR?

Lineer nevus sebase sendromu (LNSS), cilt, kemikler ve gözlerde bir dizi doğumsal anomalilerle karakterize bir genetik bozukluktur. Bu sendromun en önemli belirtisi, derinin bir tarafında (yalnızca bir yarısında) çizgisel bir modele benzeyen çok sayıda siyah veya kahverengi lekelerdir. Ayrıca, cildin altındaki yağ dokusu yerine tümör benzeri büyümeler (lipomatöz hamartomlar) oluşabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilirler. Ayrıca, kemiklerde anomaliler, gözlerde katarakt veya diğer problemler, nörolojik sorunlar ve diğer sistemlerdeki anomaliler de olabilir. LNSS, bir gen mutasyonu sonucu ortaya çıkar ve tedavisi semptomlara ve belirtilere bağlı olarak değişebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika hastalık doğum lekesi

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