Doğum lekesi zannediyordu! Gerçek bambaşka çıktı... Tüm yüzünü kaplayınca doktor doktor gezerek çare aradı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Dallas bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Jordan Lopez yüzündeki izi doğum lekesi zannettiğini ve her zaman farkında olduğunu dile getirerek durumu ciddiye almadığını söyledi. Caters News’e konuşan Lopez, “Doğum lekemi saklamak için yıllarca saçlarımı kullandım. Çünkü normal bir şekilde yaşamanın tek yolunun bu olduğunu düşünüyordum. Sonunda beni olduğum gibi kabul eden ve bana dünyanın en güzel kadınıymış gibi davranan bir adamla tanıştım” dedi.
Teşhisin sonrasında yıllarca süren ıstırabını sona erdiren bir şekilde cerrahi operasyonla yara izinden kurtuldu. TikTok’ta iyileşme sürecini paylaşan Lopez, nadir görülen genetik bozukluklardna muzdarip olanlar için farkındalık yaratmak istediğini dile getirdi.
Lopez’in TikTok paylaşımı kısa sürede viral olurken genç kadın, “Görevimin nadir görülen hastalıklar, yüz farklılıkları veya genel olarak vücut farklılıklarına yardım etmekti. Kendileri kabul etmeleri ve özgüvenlerini arttırmaları için kendi hikayemi paylaştım” ifadelerini kullandı.
Lineer nevus sebase sendromu (LNSS), cilt, kemikler ve gözlerde bir dizi doğumsal anomalilerle karakterize bir genetik bozukluktur. Bu sendromun en önemli belirtisi, derinin bir tarafında (yalnızca bir yarısında) çizgisel bir modele benzeyen çok sayıda siyah veya kahverengi lekelerdir. Ayrıca, cildin altındaki yağ dokusu yerine tümör benzeri büyümeler (lipomatöz hamartomlar) oluşabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilirler. Ayrıca, kemiklerde anomaliler, gözlerde katarakt veya diğer problemler, nörolojik sorunlar ve diğer sistemlerdeki anomaliler de olabilir. LNSS, bir gen mutasyonu sonucu ortaya çıkar ve tedavisi semptomlara ve belirtilere bağlı olarak değişebilir.