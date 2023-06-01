Doğum lekesi zannediyordu! Gerçek bambaşka çıktı... Tüm yüzünü kaplayınca doktor doktor gezerek çare aradı

LINEER NEVUS SEBASE SENDROMU (LNSS) NEDİR?

Lineer nevus sebase sendromu (LNSS), cilt, kemikler ve gözlerde bir dizi doğumsal anomalilerle karakterize bir genetik bozukluktur. Bu sendromun en önemli belirtisi, derinin bir tarafında (yalnızca bir yarısında) çizgisel bir modele benzeyen çok sayıda siyah veya kahverengi lekelerdir. Ayrıca, cildin altındaki yağ dokusu yerine tümör benzeri büyümeler (lipomatöz hamartomlar) oluşabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilirler. Ayrıca, kemiklerde anomaliler, gözlerde katarakt veya diğer problemler, nörolojik sorunlar ve diğer sistemlerdeki anomaliler de olabilir. LNSS, bir gen mutasyonu sonucu ortaya çıkar ve tedavisi semptomlara ve belirtilere bağlı olarak değişebilir.