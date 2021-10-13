Dövme yaptırmayı düşünenler mutlaka bu listeye göz atın! İşte 10 yıl içinde pişman olabileceğiniz dövme modelleri...

Dövme yaptırmak çoğu kişinin hayatı boyunca en kararsız olduğu anlardan biridir. Çünkü büyük bir ihtimalle hayatınızın sonuna taşıyacağınız bu dövmelerden pişman olmak istemezsiniz. Sosyal medyanın ve moda kalıplarının getirisi olarak dövmelerde trendlere uygun olarak hareket edebiliyor. Bir dövme modeli çok kısa sürede popüler hale geliyor ve pek çok kişi de benzerlerini görebiliyorsunuz
Eğer anlamı ya da sizin için manevi değeri olmayan popüler bir dövme modeli yaptırıyorsanız zamanla pişmanlık duymanız çok olası. İşte TikTok’ta ünlenen dövme sanatçısı Rockrollog’un önümüzdeki 10 yıl içinde pişman olunması muhtemel dövme modelleri...
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Bir dövme dükkanına girerek katalogtan bir resim seçip müşteri ve dövme sanatçısının üzerinde beraber hayal gücünü konuşturduğu çalışmalar geride kaldı. Dövme sanatçıları genel olarak kendilerini tekrar tekrar aynı temalar üzerinde dövmeler çizerken bulmaya başladı.
Dövme sanatçısı ve TikTok kullanıcısı Rockrollg , önümüzdeki on yıl içinde gözden düşeceğinden şüphelendiği bazı popüler tasarımları vurgulamak için sosyal medyada bir paylaşım yaptı.
Sonsuzluk sembolü, mikro dövmeler, numaraların yerleştirildiği tasarımlar ve güller Rockrollog’un listesinde yer alan dövme modelleri olarak karşımıza çıkıyor.
Rockrollog’un paylaştığı listedeki modellere benzer tasarımlara sahip olduğunu dile getiren kullanıcılar ise tepkilerini gizleyemedi.
Tepkilerin üzerine Rockrollg ise “Arkadaşlar lütfen bunu kişisel algılamayın. Benim de bu modellere benzeyen dövmelerim var ve onları seviyorum. Eğer sizde kendi dövmenizle mutluysanız bunu sorun etmeyin” dedi.
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