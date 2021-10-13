Dövme yaptırmayı düşünenler mutlaka bu listeye göz atın! İşte 10 yıl içinde pişman olabileceğiniz dövme modelleri...

Dövme yaptırmak çoğu kişinin hayatı boyunca en kararsız olduğu anlardan biridir. Çünkü büyük bir ihtimalle hayatınızın sonuna taşıyacağınız bu dövmelerden pişman olmak istemezsiniz. Sosyal medyanın ve moda kalıplarının getirisi olarak dövmelerde trendlere uygun olarak hareket edebiliyor. Bir dövme modeli çok kısa sürede popüler hale geliyor ve pek çok kişi de benzerlerini görebiliyorsunuz

Eğer anlamı ya da sizin için manevi değeri olmayan popüler bir dövme modeli yaptırıyorsanız zamanla pişmanlık duymanız çok olası. İşte TikTok’ta ünlenen dövme sanatçısı Rockrollog’un önümüzdeki 10 yıl içinde pişman olunması muhtemel dövme modelleri...